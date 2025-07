Dia dos Avós 2025: qual é o significado da data e como surgiu no Brasil

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Mais do que uma homenagem, o Dia dos Avós é um convite à valorização de quem oferece amor, sabedoria e tradição às famílias brasileiras

Clique aqui e escute a matéria

Celebrado no Brasil em 26 de julho, o Dia dos Avós é uma data especial que vai além das homenagens carinhosas nas redes sociais.

É um momento para reconhecer a importância dos avós — figuras que muitas vezes ocupam um papel fundamental na formação afetiva e cultural das famílias. Mas você sabe como surgiu essa celebração?

Origem da data

A escolha do dia 26 de julho está ligada a uma tradição católica: é o dia dedicado a Santa Ana e São Joaquim, pais de Maria e, portanto, avós de Jesus Cristo.

A data começou a ganhar destaque principalmente em países de tradição cristã, como Portugal e Espanha, sendo mais tarde incorporada ao calendário brasileiro.

Como surgiu no Brasil?

No Brasil, a comemoração foi incentivada principalmente por iniciativa da portuguesa Mariana Amália de Jesus Costa, que viveu em Petrópolis (RJ) e lutou para que os avós fossem lembrados com o mesmo carinho destinado às mães e aos pais.

Por que celebrar?



O Dia dos Avós é mais do que uma lembrança simbólica — é uma oportunidade para reforçar vínculos familiares, valorizar histórias de vida e, principalmente, retribuir parte do afeto e da sabedoria transmitidos por essas figuras tão presentes no cotidiano.

Avós são muitas vezes responsáveis pelo cuidado de netos, transmitem tradições, acolhem com conselhos e, não raramente, ajudam na formação de valores essenciais. Celebrar essa data é também reconhecer sua importância na sociedade.

ENVIE no WHATSAPP esta MENSAGEM ESPECIAL para o DIA DOS AVÓS

Como homenagear?



Pequenos gestos fazem a diferença: uma visita, uma ligação, uma mensagem cheia de carinho ou até uma lembrança personalizada podem emocionar mais do que presentes caros.

Se o avô ou avó já partiu, uma oração ou memória afetiva também pode ser uma forma bonita de homenagear.

Que tal aproveitar a data para resgatar histórias em família, olhar álbuns antigos ou até mesmo cozinhar uma receita que só sua avó ou avô sabia fazer? Celebrar o Dia dos Avós é, acima de tudo, manter vivo o elo entre gerações.