5 escritores que fizeram história com um único livro
Alguns escritores fizeram história com um único livro, provando que a qualidade ou impacto de uma obra pode eternizar um nome na literatura. Conheça!
Alguns escritores conseguiram entrar para a história escrevendo apenas um livro. Tal obra impactante foi o suficiente para fazê-los conquistar uma legião de leitores.
Para muitos autores, o sucesso é o resultado de anos de dedicação e uma série de publicações. No entanto, a história da literatura nos mostra que, em algumas exceções, basta uma única obra-prima para eternizar um nome.
Esses autores singulares provam que a quantidade não se traduz em qualidade. Com um só livro, eles capturaram a essência de sua época, criaram personagens inesquecíveis ou apresentaram novas perspectivas que ressoaram profundamente.
E o Vento Levou (1936), Margaret Mitchell
Em 1861, às vésperas da Guerra Civil Americana, a mimada e obstinada Scarlett O’Hara tem sua vida virada de cabeça para baixo na fazenda Tara, na Geórgia.
Disposta a tudo para conseguir o que quer, ela se frustra por não conquistar o amor de Ashley Wilkes e se envolve em uma paixão tumultuada com o aventureiro Rhett Butler. Enquanto a guerra devasta o Sul, Scarlett precisa lutar para sobreviver em meio ao caos, fome e desespero.
O romance de Margaret Mitchell é uma obra notável da literatura, que captura a história de amor turbulenta e as grandes mudanças sociais da época.
O Morro dos Ventos Uivantes (1847), Emily Brontë
Neste único romance de Emily Brontë, somos transportados para uma história trágica de amor e obsessão.
A trama acompanha o relacionamento intenso e destrutivo entre a obstinada Catherine Earnshaw e seu irmão adotivo, Heathcliff.
Rejeitado e humilhado, Heathcliff nutre um rancor profundo que molda sua ligação complexa de amor e ódio com Catherine.
Memórias de um Sargento de Milícias (1853), Manuel Antônio de Almeida
Com humor e dinamismo, este romance de Manuel Antônio de Almeida retrata os costumes e a sociedade do Rio de Janeiro no século XIX.
A história segue as aventuras do protagonista Leonardo, um atrapalhado e cativante anti-herói que, ao lado de Macunaíma, se destaca como um dos personagens mais memoráveis da literatura brasileira.
O Bosque das Ilusões Perdidas (1913), Alain-Fournier
Narrado por François Seurel, a história começa com a chegada de seu novo amigo, o carismático Augustin Meaulnes. Apesar de suas personalidades opostas, os dois desenvolvem uma amizade leal.
Um dia, Meaulnes se perde em uma aventura e acaba em um lugar misterioso e mágico, onde se depara com uma festa de sonho.
O romance é um retrato sensível da amizade e da busca por um mundo idealizado.
Beleza Negra (1877), Anna Sewell
Narrado pelo próprio cavalo, este livro clássico de Anna Sewell oferece uma visão única da vida e dos sentimentos dos equinos.
Com sensibilidade e ternura, a autora retrata a inteligência, lealdade e as experiências de dor e alegria dos cavalos.
Escrito por uma jovem, o livro é um testemunho da paixão da autora pelos animais e uma leitura que toca até os corações mais céticos.