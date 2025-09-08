fechar
Livros | Notícia

5 livros de romance que podem te surpreender

Descubra 5 romances disponíveis na Amazon que fogem do clichê, com histórias surpreendentes, personagens marcantes e muito emoção.

Por Bia Freire Publicado em 08/09/2025 às 21:20
Confira 5 livros que promentem te superrender
Confira 5 livros que promentem te superrender - Istock

Clique aqui e escute a matéria

Você já começou a ler um livro de romance e percebeu que ele era completamente diferente do que esperava? Aquela história que te faz rir, chorar e até se surpreender com cada virada da trama?

  • Pois é, o romance pode ser muito mais do que clichês e finais previsíveis.

Nesta seleção, trouxemoa 5 livros disponíveis na Amazon que prometem exatamente isso: te emocionar, te fazer pensar e, principalmente, te surpreender. Prepare-se para descobrir histórias de amor que vão muito além do comum!

5 livros de romance que têm histórias incríveis

Amor & Ódio Irresistíveis — Christina Lauren

As autoras best-sellers entregam uma comédia romântica vibrante, que equilibra humor, sensualidade e aquela tensão deliciosa entre atração e rivalidade. Perfeito para quem busca leveza, química entre protagonistas e diálogos afiados.

Compre na Amazon

A luta pelo que é nosso

Romance com forte dose de drama e representatividade. Acompanhamos um casal feminino enfrentando desafios em meio a glamour, intrigas e escolhas difíceis. Para quem gosta de emoção à flor da pele e reviravoltas dignas de novela.

Compre na Amazon

A Sua Espera — Tamires Barcellos

Escrita fluida, personagens cativantes e aquele encontro inesperado que muda tudo. Um romance sobre recomeços, escolhas e a delicadeza dos detalhes que transformam vidas. Ideal para quem ama se envolver desde as primeiras páginas.

Compre na Amazon

Gentilmente, amor — Gabrielli Casseta

Quatro contos românticos que começam com convites capazes de mudar destinos. Histórias curtas, doces e sensíveis que exploram diferentes jeitos de dizer — e viver — o amor. Perfeito para leituras rápidas e reconfortantes.

Compre na Amazon

Leia também

Amor e representatividade: 5 livros de romance LGBTQIAPN+
Livros

Amor e representatividade: 5 livros de romance LGBTQIAPN+
Livro que Odete Roitman leu em "Vale Tudo" se torna um dos mais vendidos
Literatura e novela

Livro que Odete Roitman leu em "Vale Tudo" se torna um dos mais vendidos

Compartilhe

Tags