Livro "A última sentença" foca na corrupção daqueles que deveriam zelar pelo bem público

Bettina Muradás traz uma trama em busca de provas para expor um esquema de corrupção e lavagem de dinheiro envolvendo políticos, juízes e empresários

Uma tentativa de assassinato de uma promotora pública conhecida por seu trabalho contra o narcotráfico é o ponto de partida do livro “A última sentença”, da empresária, jornalista e escritora curitibana Bettina Muradás. A obra é repleta de suspense e reviravoltas, fazendo jus aos romances escritos por alguns de seus autores preferidos, tais como Agatha Christie, Raymond Chandler e Harlan Coben.

Se a inspiração para a forma veio desses renomados escritores de mistério, a inspiração para o conteúdo não poderia deixar de estar relacionada à própria experiência da autora.

A trama é ambientada em Curitiba, sua cidade natal, e gira em torno de um esquema de corrupção envolvendo políticos, representantes da justiça e doleiros, fato que não frequenta raramente os noticiários do país.

Além disso, um dos heróis da trama é um jornalista, função que Bettina exerceu por muitos anos. “A última sentença” é um livro nacional e conta a história de Patrícia Santos, uma promotora pública que após sofrer um atentado transfere-se do departamento de crimes para o de patrimônio público.

A troca, que a protagonista acreditava que lhe traria uma rotina menos perigosa e estressante, acarreta o efeito contrário.

Bettina Muradás em lançamento A última sentença em SP - Liliane Dantas

A partir deste momento, a promotora se vê atolada em meio a documentos de sentenças e processos judiciais, buscando pistas em crimes do passado (o caso Banestado) para tentar desvendar transgressões do presente, envolvendo um caso de empresas de fachada e contas no exterior para lavagem de dinheiro.

Tudo isso tendo como atores principais figuras da política e da justiça brasileira, além de conhecidos atravessadores. À medida que avança nas investigações, Patrícia se dá conta de que o rumo de sua vida está prestes a mudar drasticamente.



Nessa aventura em que Patrícia adentra, é de suma importância a figura de André Jardim, co-protagonista da trama. Jornalista de renome, editor de uma das mais respeitadas revistas do país, laureado e temido, e por isso mesmo vítima de represálias, André encontra-se em Curitiba para uma espécie de recomeço profissional.

Amigo de uma testemunha ocular de práticas de corrupção, ele, de forma destemida, segue o fio da meada buscando desemaranhar um caso que promete chacoalhar (mais uma vez) as estruturas da justiça e política nacional.

Nessa caminhada em busca de pistas vai parar na divisão do patrimônio público e conhece Patrícia, que acaba sendo tragada para dentro da investigação, motivada por deveres profissionais e questões pessoais.



Para desvendar essa rede de corrupção, Patrícia e André contam com a ajuda de alguns personagens pitorescos, entre os quais: Ana Claudia, segunda promotora titular, colega da protagonista na divisão de patrimônio público; e Cássio, delegado da Polícia Federal, amigo do jornalista.

Ambos, além de serem peças-chave para a resolução do mistério, têm como uma de suas mais importantes atribuições trazer uma espécie de leveza para a trama, contrastando com o cenário realista.



Capa do livro "A última sentença" - Divulgação

Sobre a autora



Bettina Muradás é formada em jornalismo pela Universidade Federal do Paraná. Já trabalhou no Estado do Paraná, no Correio de Notícias, na Agência Umuarama, onde era responsável pela redação das publicações internas do Banco Bamerindus e na Singular Agência de Notícias, especializada em assessoria de imprensa.

Atualmente, é empresária, escritora, mãe e voluntária no Instituto TMO (suporte ao Transplante de Medula Óssea). “Justiça Escondida” é o terceiro livro de sua autoria. Além dele, escreveu “Inverno no Vale” e “A Reportagem”.



Ficha Técnica:



Livro: A última sentença / Editora: Editora Labrador / Data da publicação: 5 agosto 2025 / Edição: 1ª / Idioma: Português / Número de páginas: 240 páginas / ISBN-10: 6556258792 / ISBN-13: 978-6556258799 / Peso do produto: 399 g / Dimensões: 16 x 1.4 x 23 cm / Preço: R$ 55,00

