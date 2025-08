Pernambucana Gianni Gianni é finalista do Prêmio Jovens Talentos da Indústria do Livro

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Gianni Gianni, escritora e editora pernambucana, é finalista do Prêmio Jovens Talentos da Indústria do Livro, representando o Nordeste

A escritora e editora pernambucana Gianni Gianni é uma das cinco finalistas do Prêmio Jovens Talentos da Indústria do Livro, promovido pelo PublishNews em parceria com a Feira do Livro de Frankfurt. A premiação reconhece profissionais de até 35 anos que se destacam na renovação e no fortalecimento do mercado editorial brasileiro. O resultado será divulgado no próximo dia 12 de agosto.

Única representante do Nordeste na disputa, Gianni tem dois livros publicados, sendo o mais recente Cacto na boca (Círculo de Poemas/Fósforo Editora, 2024). A obra reúne poemas cuja temática aborda racismo, colorismo, a partir de experiências pessoais e ancestrais da autora. O título foi lançado em eventos no Recife, Rio de Janeiro e São Paulo. O terceiro livro, voltado ao público infantil, está em fase final de produção e será publicado nos próximos meses.

“O mercado editorial brasileiro está extremamente concentrado no Sul-Sudeste do país, principalmente no Rio de Janeiro e em São Paulo. Ter sido reconhecida pela minha atuação na Cepe Editora e pelos projetos que desenvolvi fincada no território pernambucano, como a editora Flecha e a plataforma Mapa Brava, já é uma grande vitória. No entanto, ainda é extremamente desafiador ser profissional do setor na nossa região. Acredito que com mais investimento, estudo, profissionalização e políticas públicas, o cenário editorial do Nordeste pode ser muito mais expressivo do que o que temos hoje, mas existe um longo caminho pela frente”, avalia Gianni.

A finalista também atua como editora-assistente da Companhia Editora de Pernambuco (Cepe), uma das casas editoriais mais importantes da região Nordeste, onde já editou quase 30 livros. A atuação de Gianni tem se destacado, especialmente, na área de literatura contemporânea e poesia, além de projetos voltados ao público infantil e infantojuvenil.

Com uma trajetória marcada por sensibilidade estética, pensamento crítico e compromisso com a diversidade literária, a presença de Gianni na final do prêmio reforça a importância das vozes nordestinas na cadeia do livro e da literatura no Brasil.

Além da atuação institucional, Gianni é sócia da Boneca Lab, empresa que presta serviços editoriais para outras empresas, instituições públicas e organizações do terceiro setor.

Para a inscrição no prêmio, a escritora reuniu 22 cartas de recomendação de profissionais do setor, entre autores que já editou e nomes de projeção nacional e internacional, como Leonardo Tonus, professor catedrático na Universidade de Sorbonne, em Paris, Schneider Carpeggiani, curador da Bienal do Livro de Pernambuco, e Marília Garcia, poeta e tradutora.

Caso conquiste o prêmio, a pernambucana será uma das representantes do Brasil na Feira do Livro de Frankfurt, entre os dias 15 e 19 de outubro, com todas as despesas custeadas pelos organizadores. A viagem prevê uma imersão no mercado internacional do livro, com oportunidades para ampliar conexões e buscar apoio a novos projetos editoriais.