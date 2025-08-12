Aniversário do Novotel Recife Marina é marcado por evento especial

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Local celebra primeiro ano com jantar e coquetel na próxima terça-feira (19), um evento exclusivo para convidados no rooftop do Novotel

Na próxima terça-feira (19), o Novotel Recife Marina celebra seu primeiro ano de funcionamento com um evento exclusivo para convidados no Skais Rooftop, reunindo autoridades, investidores, trade turístico e a sociedade pernambucana.

A noite contará com banda de jazz, DJ e coquetel assinado pelo restaurante Kais Ø, do chef Fernando Cita.

Inaugurado em agosto de 2024 e assinado pelo arquiteto Jerônimo Cunha Lima, o hotel, que tem administração da Atrio Hotel Management e gestão de Gustavo Alves, possui 299 apartamentos.

Integrante do Complexo Porto Novo Recife, que abriga a Recife Marina (de padrão internacional com capacidade para 200 embarcações) e o Recife Expo Center, o Novotel Recife Marina contabiliza mais de dois mil empregos gerados direta e indiretamente.

Além disso, segundo o gerente geral, Gustavo Alves, foram mais de 300 eventos realizados e 60 mil quartos vendidos em seu primeiro ano de operação.

"O sucesso do nosso primeiro ano é fruto de uma equipe extremamente comprometida e bem estruturada, que abraçou o projeto desde o início. Tivemos uma receptividade calorosa do público, que rapidamente adotou o Novotel Recife Marina como referência de hospedagem na cidade. Essa conexão com nossos hóspedes e parceiros é o que nos motiva a seguir inovando e oferecendo experiências de excelência", afirma.

