Priscila Senna grava DVD "TBT da Musa" no Marco Zero com grandes nomes da música

No dia 27 de agosto, projeto terá participações de Maiara & Maraisa, Liniker, Pablo, Manuh Batidão, Iguinho & Lulinha e Tayara Andrezza

A cantora Priscila Senna está a poucos dias de um dos projetos mais importantes de sua carreira: a gravação do DVD TBT da Musa.

O evento, marcado para o dia 27 de agosto, acontece no Marco Zero, no Centro do Recife, e será aberto ao público e promete reunir fãs de diversas regiões.

O projeto terá participações de nomes como Maiara & Maraisa, Liniker, Pablo, Manuh Batidão, Iguinho & Lulinha e Tayara Andrezza. Para coluna João Alberto, Priscila revelou que tem nova atração a ser revelada nesta segunda-feira (11).

No palco, Priscila apresentará seis músicas inéditas e regravações de hits que marcaram sua trajetória.

Sucesso de Priscila

Priscila acumula milhões de streams e parcerias de destaque, como “Alvejante” com Zé Vaqueiro, “Pote de Ouro” com Liniker no álbum Caju, além de colaborações com Xand e Nattan.

“Vai ser uma noite para relembrar cada passo da minha história e cantar junto com o público que sempre esteve comigo”, afirma a cantora, que já se apresentou na Virada Cultural de São Paulo, no Galo da Madrugada e em festas juninas de cidades como Salvador, Aracaju, Caruaru e Campina Grande.

Com o TBT da Musa, Priscila Senna marca um momento importante da sua carreira e reforça seu espaço entre os principais nomes da música brasileira na atualidade.