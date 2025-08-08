Priscila Senna confirma Maiara & Maraisa em gravação de DVD de 15 anos no Marco Zero

A cantora Priscila Senna acaba de confirmar mais uma participação especial na gravação do seu aguardado DVD de 15 anos: a dupla Maiara & Maraisa. O evento, que promete movimentar o Marco Zero, no Bairro do Recife, acontece no dia 27 de agosto e terá entrada gratuita, reunindo fãs de todas as partes.

O anúncio foi feito nesta quinta-feira (7) e aumenta ainda mais a expectativa para a noite, que celebra uma trajetória marcada por sucessos, parcerias e momentos inesquecíveis.

Estrutura grandiosa e elenco de estrelas

Para marcar a data especial, o Marco Zero receberá uma megaestrutura de som, luz e cenografia, criando um cenário perfeito para registrar essa fase da carreira da artista. Além da dupla sertaneja, o público poderá curtir as apresentações de Pablo, Liniker, Manuh Batidão, Iguinho e Lulinha e Tayara Andrezza.

A gravação contará com repertório que mistura músicas inéditas com grandes hits que marcaram os 15 anos de estrada de Priscila, consolidando seu espaço como uma das principais vozes do brega romântico no Brasil.

Celebração no coração do Recife

Aberto ao público, o evento é mais que um show: é um presente para os fãs e para a cidade, reunindo artistas de diferentes estilos em um mesmo palco. A mistura de sertanejo, brega, MPB e outros gêneros promete criar momentos emocionantes e únicos.

Mais novidades sobre o projeto devem ser reveladas em breve, mas uma coisa já é certa: o DVD de Priscila Senna no Marco Zero será um marco para a artista e para a música pernambucana.