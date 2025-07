Chef Rapha Vasconcelos comanda Cozinha Show no Wine Day Experience

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Evento será no dia 5 de agosto de 2025, no Cais do Sertão, com presença do cozinha ao vivo com o chef do Moendo na Laje preparando arroz de cordeiro

Será no dia 5 de agosto, no Cais do Sertão, durante o Wine Day, um encontro marcante na gastronomia pernambucana.

O destaque da programação será a Cozinha Show com o chef Rapha Vasconcelos, do restaurante Moendo na Laje, que irá preparar ao vivo um arroz caldoso de cordeiro.

O evento faz parte da abertura oficial do Festival Valores do São Francisco, que será realizado de 20 a 24 de agosto de 2025, reunindo 20 restaurantes selecionados no Recife em uma celebração à gastronomia e à vinicultura do sertão nordestino.

O festival tem como propósito valorizar os produtos, os sabores e os vinhos do Vale do São Francisco, com destaque para a cidade de Lagoa Grande.

Além da performance culinária de Rapha Vasconcelos, o Wine Day contará com degustações, harmonizações, lançamentos de rótulos premiado e a presença de sommeliers e chefs renomados.

Serviço - Wine Day Experience