Onde comer bem no Recife Antigo? Confira um roteiro completo, do café da manhã ao jantar

Roteiro gastronômico para quem vai passar um dia inteiro no bairro histórico, conhecendo as belezas e a história da capital pernambucana

Entre ruas de paralelepípedo, casarões coloridos e o charme do centro histórico do Recife, há algo que conquista tanto quanto a paisagem: a comida. O Recife Antigo é, além de toda a história, um polo gastronômico vibrante, reunindo desde cafés charmosos até restaurantes que misturam tradição regional e criatividade à mesa.

Seja para um passeio matinal, um almoço de negócios ou um jantar romântico, a região oferece opções que agradam todos os paladares e bolsos. Pensando nisso, selecionamos estabelecimentos que valem a visita em diferentes horários do dia, perfeitos para quem quer saborear o melhor da culinária local e internacional sem sair do coração do Recife.

Confira a seguir nossas sugestões, com opções que vão do café da manhã reforçado até aquele jantar especial para fechar o dia com chave de ouro:

1. Café Liberal 1817

Localizado em um charmoso prédio histórico no coração do Recife Antigo, o Café Liberal 1817 é uma excelente pedida para quem deseja começar o dia com uma dose de história e sabor. O ambiente une atmosfera aconchegante, decoração elegante e uma proposta criativa que se reflete tanto no cardápio quanto no nome da casa.

Com funcionamento de segunda a sexta, o bistrô oferece cafés elaborados e quitutes regionais no café da manhã, que é servido até as 11h, além de drinks autorais, petiscos e, às quintas e sextas, apresentações musicais ao vivo que tornam o ambiente ainda mais convidativo.

Uma das pedidas mais originais é o sanduíche “Adam Smith”, de filé ao ponto com fondue de queijo em pão prensado, uma homenagem gastronômica ao filósofo escocês que é referência na teoria econômica. Como esse, o menu é repleto de nomes criativos e provocações culturais, que tornam cada escolha um pequeno manifesto.

Serviço - Café Liberal 1817

Endereço: Av. Marquês de Olinda, 174 - Recife

Contato: (81) 3097-4414

Instagram: @cafeliberal1817

Sanduíche do café da manhã no Café Liberal 1817 - Reprodução/Instagram @cafeliberal1817

2. Restaurante e Pizzaria Boi Voador

Com ambiente rústico e acolhedor em pleno Recife Antigo, o Restaurante e Pizzaria Boi Voador é um convite para uma pausa saborosa no roteiro turístico da capital. Instalado em um casarão histórico, o espaço conquista tanto pelo charme quanto pela culinária autoral com forte identidade regional.

O nome faz referência ao lendário episódio do “boi voador”, protagonizado durante o Brasil Holandês, quando Maurício de Nassau prometeu que um boi sobrevoaria a ponte recém-construída. A promessa foi cumprida de forma criativa e entrou para o folclore da cidade, e o restaurante abraça essa história para oferecer uma experiência gastronômica que também homenageia a cultura local.

No cardápio, pratos como o baião de dois e a caldeirada se destacam como opções robustas para o almoço. Para adoçar a visita, aposte na tradicional cartola nordestina, com banana-da-terra, queijo manteiga, canela e açúcar. E, se ainda couber mais um mimo, a combinação de bolo de rolo com sorvete é uma escolha certeira.

O restaurante também conta com música ao vivo às sextas, sábados e domingos, reforçando a atmosfera descontraída e vibrante do local.

Serviço - Restaurante e Pizzaria Boi Voador

Endereço: Rua da Guia, 93 - Recife

Contato: (81) 99914-3055

Instagram: @boivoador

Baião de Dois para o almoço no Restaurante e Pizzaria Boi Voador - Reprodução/Instagram @boivoador

3. As Galerias

Com quase um século de tradição, As Galerias é mais que uma lanchonete: é um verdadeiro símbolo afetivo da cidade. Fundada em 1928 por Fidelio Lago, um imigrante cubano com experiência em sorveterias, o local atravessou gerações mantendo a essência dos sabores caribenhos e o charme da arquitetura histórica.

Desde 2007, funciona na Rua da Guia, em frente à Praça do Arsenal, sob o comando de Jorge, neto do fundador. Uma réplica pequena de um dirigível Zepelim está instalada sob o restaurante, o que deixa o ambiente ainda mais icônico.

Reconhecida por lei, em 2014, como patrimônio cultural, gastronômico e imaterial do Recife, As Galerias é famosa por uma bebida que transcende o tempo: o Leite Maltado. À primeira vista, pode parecer apenas um achocolatado, mas o preparo leva leite, baunilha e malte de cacau, uma receita guardada com cuidado e executada por seu José, funcionário da casa desde 1986. Há também versões com sabores como chocolate, morango, café, whisky, vodka e o Supremo.



Para acompanhar o clássico, a sugestão é o Bolinho Cubano, uma delícia que representa bem a fusão de herança cubana com ingredientes regionais.



Serviço - As Galerias

Endereço: R. da Guia, 207 - Recife - PE

Contato: (81) 3097-4460

Instagram: @as.galerias



Maltado tradicional da lanchonete As Galerias - Reprodução/Instagram @as.galerias

4. Rock & Ribs Steakhouse



Para encerrar o dia com boa música e um cardápio repleto de sabor, o Rock & Ribs Steakhouse é uma excelente pedida. Localizado a poucos passos do Marco Zero, no Recife Antigo, o restaurante reúne ambiente descontraído, trilha sonora de clássicos do rock e um menu que vai de petiscos bem servidos a cortes especiais de carne.



Com música ao vivo entre quinta e domingo, o espaço atrai tanto moradores locais quanto turistas que buscam uma experiência animada e completa. O jantar no local pode ser acompanhado de um bom chopp gelado, tornando o final do passeio pela região ainda mais especial.

Seja para dividir uma porção com amigos ou para curtir um prato autoral ao som de guitarras e vozes potentes, o Rock & Ribs entrega uma combinação certeira de sabor e entretenimento.



Serviço - Rock & Ribs Steakhouse



Endereço: Av. Alfredo Lisboa, s/n - Lj. 11, Armazém 12 - Recife

Contato: (81) 3031-2233

Instagram: @rockandribsmarcozero