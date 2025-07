Solenidade celebra os 79 anos do Comando Militar do Nordeste nesta quinta-feira (24)

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Evento acontecerá no Círculo Militar do Recife e terá a presença de autoridades civis e militares e apresentação da Orquestra Criança Cidadã

O Comando Militar do Nordeste (CMNE) realizará nesta quinta-feira (24), às 9h30, a solenidade em comemoração aos 79 anos. O evento acontecerá no Círculo Militar do Recife e terá a presença de autoridades civis e militares.

A cerimônia terá apresentação da Orquestra Criança Cidadã e a participação do Capitão Veterano Severino Gomes Souza, de 101 anos, um dos ex-combatentes que integraram a Força Expedicionária Brasileira na Segunda Guerra Mundial.

Também serão entregues diplomas de reconhecimento a pessoas e instituições que prestaram relevantes serviços ao Exército Brasileiro no âmbito do CMNE.

A 1ª Batalha dos Guararapes, em 19 de abril de 1648, marcou a formação da Pátria e a origem do Exército Brasileiro.

Na Defesa da Pátria, destaca-se a expressiva participação do Exército na defesa do Saliente Nordestino, de elevado valor estratégico para o País, por ocasião da II Guerra Mundial (II GM).

Ao término da II GM, o Exército Brasileiro assumiu nova estrutura administrativa e operacional, com a implantação da Zona Militar do Norte, com sede em Recife, e que abrangia a área dos estados que compõem as atuais regiões Nordeste e Norte.

Esse Comando, criado pelo Decreto-Lei n° 9.510, de 24 de julho de 1946, é a origem mais remota do Comando Militar do Nordeste (CMNE).

Em 1956, sua denominação foi alterada para IV Exército, tendo sua área de jurisdição abrangendo todos os estados da Região Nordeste.

Em 1979, o quartel-general do IV Exército foi transferido da Rua do Príncipe, atual sede do Hospital Militar de Área do Recife, para o Complexo Militar do Curado. Em 1985, sua denominação foi alterada para Comando Militar do Nordeste.

O CMNE é constituído pela 7ª Divisão de Exército, pelas 6ª, 7ª e 10ª Regiões Militares, pelo 1º Grupamento de Engenharia e pelas 7ª e 10ª Brigadas de Infantaria Motorizada, e possui como área de jurisdição os estados da Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará e Piauí.

SERVIÇO - Solenidade de 79 anos do Comando Militar do Nordeste

Data: 24 de julho de 2025 (quinta-feira)

24 de julho de 2025 (quinta-feira) Horário: 9h30

9h30 Local: Círculo Militar do Recife