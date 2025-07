Festival Cena Brasil homenageia mulheres negras e ocupa Bairro do Recife com shows e feira

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Clique aqui e escute a matéria

O Festival Cena Brasil chega à sua 26ª edição com uma proposta potente: celebrar a arte, a história e a resistência das mulheres negras pernambucanas.

Com o tema “Mulheres em Cena”, o evento acontece neste sábado (26) e domingo (27), no Bairro do Recife, com atividades gratuitas na Torre Malakoff e Praça do Arsenal.

Além de shows, a programação inclui feira de empreendedorismo negro, oficinas e homenagens a oito mulheres que marcaram a cultura e a comunicação do estado.

A iniciativa integra o calendário do Julho das Pretas e reforça o protagonismo das mulheres negras como guardiãs de saberes e criadoras de novos futuros.

Homenagem a trajetórias que moldaram a cultura local

Entre as homenageadas estão a atriz e diretora Índia Morena, a cantora Vera Barone, a radialista Zenaide Bezerra e a jornalista Bianka Carvalho, todas reconhecidas por sua atuação em prol da arte, da comunicação e das tradições afro-brasileiras. Também serão reverenciadas in memoriam Dona Elda Viana, Katarina Real, Marta Almeida e a mestra Selma do Coco.

“Celebrá-las é reafirmar que suas vozes permanecem vivas na cultura pernambucana”, destaca a produtora Viviane Alves. As homenagens estarão presentes em vídeos, falas e performances durante os dois dias do festival.

Shows e feira exaltam a força criativa das mulheres pretas

No sábado (26), sobem ao palco Dani Carmesim, Brié, Rogéria Dera e Gangga Barreto. No domingo (27), é a vez da Orquestra Inclusiva, Bloco Obirin, Luana Tavares, Semente Maraca e Voz Nagô. “É um encontro de gerações e de sonoridades que têm o mesmo ponto de partida: a memória e a força da mulher negra”, resume Roseane Alves, da curadoria.

O público também poderá visitar a Feira das Mulheres Pretas, com produtos de moda, gastronomia e artesanato de empreendedoras negras, além de participar de oficinas como a de Musicografia Braile. A série “Mulheres em Cena – Protagonistas do seu Tempo” também será exibida durante o evento.

Espiritualidade e ancestralidade como força motriz

“É um festival que traz Ogum abrindo caminhos, Oxum adoçando os afetos, Iansã soprando mudanças. Tudo com o axé de mulheres que se recusam a ser coadjuvantes”, define o idealizador Edilton Euclides. O evento tem apoio do Funcultura, Fundarpe, Secretaria de Cultura e Governo de Pernambuco.

Serviço

Festival Cena Brasil – Mulheres em Cena

Local: Torre Malakoff e Praça do Arsenal – Bairro do Recife

Quando: Sábado (26/07) e domingo (27/07)

Horário: Das 16h às 22h

Entrada gratuita

Programação Musical

Sábado (26/07): 17h – Dani Carmesim 18h – Brié 19h – Rogéria Dera 20h – Gangga Barreto

Domingo (27/07): 16h – Orquestra Inclusiva 17h – Bloco Obirin 18h – Luana Tavares 19h – Semente Maraca 20h – Voz Nagô

Evento gratuito celebra vozes femininas negras com música, feira criativa e oficinas na Torre Malakoff, neste sábado (26) e domingo (27)