Capiba ganhará instituto no Recife dedicado à preservação de sua obra

O Instituto Capiba foi anunciado nesta quarta-feira (9), em evento no Ponto BB, no Bairro do Recife; ainda não se sabe onde será o instituto

Um dos maiores compositores da música brasileira, o pernambucano Capiba, que faleceu em 1997, agora tem um instituto com seu nome dedicado exclusivamente à preservação, difusão e valorização de sua obra.

O Instituto Capiba foi lançado em evento no edifício que leva seu nome, na última quarta-feira (9).

Responsável por uma produção que transita entre o frevo, maracatu, valsa, samba, baião, ciranda, música erudita e tantos outros gêneros, Lourenço da Fonseca Barbosa — o Capiba — tem agora seu legado institucionalizado por um time multidisciplinar que reúne musicólogos, restauradores, antropólogos, advogados e produtores culturais.

O instituto nasce com a missão de conservar um acervo imenso, composto por mais de 11 mil partituras, 4 mil fotografias, objetos pessoais, discos, livros, recortes de jornais, além do piano C. Bechstein com o qual Capiba compôs boa parte de sua obra.

“Capiba merece todas essas homenagens. Ele fez muito pela música de Pernambuco”, afirma Zezita Barbosa, viúva do compositor e presidente do Instituto, que há anos guarda o acervo original na cidade natal de Capiba, Surubim.

O local onde ficará o instituto ainda não foi divulgado, como também a data de abertura.

