‘Zootopia 2’ amplia o universo e entrega uma sequência mais ambiciosa

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

A sequência expande a cidade, apresenta novos conflitos sociais e reforça a força da dupla Judy e Nick, sem perder o humor e o drama na medida certa

Clique aqui e escute a matéria

Zootopia 2 estreia oficialmente na próxima quinta-feira, 27 de novembro, mas o Social1 teve acesso antecipado ao filme e traz impressões sobre a aguardada sequência.

O longa retoma imediatamente os eventos do longa de 2016 e expande de maneira consistente o universo da franquia. A cidade ganha novas camadas e territórios, com destaque para a introdução de uma comunidade de répteis que vive à margem da sociedade.

A escolha narrativa amplia o debate social já presente no primeiro filme, agora aprofundando temas como preconceito estrutural, convivência entre grupos distintos e as zonas invisíveis da metrópole que o público ainda não conhecia. Visualmente, a animação surge mais sofisticada, com texturas refinadas, iluminação aprimorada e referências bem-humoradas a clássicos da Disney e da Pixar.

Dirigido por Byron Howard e Jared Bush, que também assina o roteiro, o longa, com cerca de 1h48min, estrutura sua trama policial em torno de Gary De’Snake, personagem que desencadeia a nova investigação conduzida por Judy Hopps e Nick Wilde.

Sua presença adiciona discussões relevantes sobre confiança, vulnerabilidade emocional e a importância de compartilhar experiências, temas reforçados pelo próprio elenco durante a divulgação. Ao explorar a dinâmica social dos répteis e sua relação com a cidade, a sequência adota um olhar mais maduro sobre exclusão, estigmatização e convivência, atualizando o subtexto político que marcou o sucesso do filme original.



Apesar da entrada de novos personagens e conflitos, a sequência não reduz o protagonismo de Judy e Nick. A dupla permanece central para a narrativa e ganha aprofundamento, especialmente ao lidar com as complexidades de uma parceria profissional em evolução.

Leia Também IFood inaugura novo Ponto de Apoio no Recife com estrutura gratuita para entregadores

Eles seguem responsáveis pelo ritmo acelerado, pelos trocadilhos característicos e pelo humor que marcou o primeiro filme. Ainda assim, dividem a carga dramática com o mistério que envolve os répteis, equilibrando ação, drama e questões sociais com eficiência.



Em resumo, Zootopia 2 entrega uma produção visualmente impecável, com humor afiado, cenas de ação bem coreografadas e reflexões sociais relevantes. É uma continuação robusta, que respeita a essência do original enquanto amplia seu universo e suas discussões.

A sequência mantém o carisma da franquia e se arrisca em novas camadas temáticas sem perder a leveza familiar. E, como já virou tradição, vale esperar pela cena pós-créditos.

