Disney lança vídeo inédito da 2ª temporada de Percy Jackson e os Olimpianos e aumenta expectativa dos fãs

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 16/11/2025 às 19:08
Disney lança vídeo inédito da 2ª temporada de Percy Jackson e os Olimpianos e aumenta expectativa dos fãs
Disney lança vídeo inédito da 2ª temporada de Percy Jackson e os Olimpianos e aumenta expectativa dos fãs - Observatório da TV

A Disney divulgou um novo vídeo promocional da segunda temporada de Percy Jackson e os Olimpianos, reforçando o clima de aventura que marca a próxima fase da série. O material antecipa momentos de ação no Mar de Monstros, cenário central do segundo livro de Rick Riordan, que agora ganha vida nos novos episódios.

A trama começa com Percy, interpretado por Walker Scobell, retornando ao Acampamento Meio-Sangue um ano após os acontecimentos iniciais. A tranquilidade dura pouco: seu melhor amigo, Grover (Aryan Simhadri), desapareceu durante uma missão, levando o semideus a embarcar em uma jornada perigosa. O objetivo é recuperar o lendário Velocino de Ouro, item capaz de proteger o acampamento das forças que o cercam.

O novo ano também apresenta personagens importantes do universo mitológico. Daniel Diemer vive Tyson, o ciclope que surge como meio-irmão de Percy. Tamara Smart entra como Thalia, a poderosa filha de Zeus. Já Andra Day assume o papel da deusa Atena, enquanto Sandra Bernhard, Kristen Schaal e Margaret Cho dão vida às enigmáticas Gréias. O panteão ganha ainda Courtney B. Vance como o novo Zeus, substituindo Lance Reddick, que interpretou o personagem na primeira temporada.

A segunda temporada estreia em 10 de dezembro no Disney+. Para quem deseja revisitar a história, o primeiro ano já está disponível no catálogo.

