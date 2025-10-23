5 documentários celebram o Mês da Consciência Negra no SescTV

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Programação de novembro revisita a cultura afro-brasileira, com obras sobre Dorival Caymmi, Luiz Melodia e a espiritualidade dos terreiros.

Em novembro, o SescTV apresenta uma programação de documentários especial em comemoração ao Mês da Consciência Negra, período em que o país reforça o compromisso com a memória e as lutas do povo negro.

São histórias que atravessam oceanos e vozes, com foco nas trajetórias de figuras como Dorival Caymmi, Luiz Melodia e Mateus Aleluia.

Distribuído gratuitamente, o SescTV é um canal de difusão cultural do Sesc em São Paulo. Sua programação é constituída por espetáculos, documentários, filmes e entrevistas.

Programação especial traz documentários sobre Dorival Caymmi e Luiz Melodia

A programação começa em 1/11, sábado, com Dorivando Saravá, O Preto Que Virou Mar (2023), de Henrique Dantas. O filme costura fragmentos da vida e da obra de Dorival Caymmi, revelando o compositor baiano não apenas como cronista do mar, mas como quem traduziu em canção a profundidade das águas de sua ancestralidade. Gilberto Gil, Tom Zé, Mateus Aleluia e Tiganá Santana ajudam a refazer esse desenho.

Na sexta seguinte, 7/11, em Todas as Melodias (2019), Marcos Abujamra traça o retrato íntimo e contraditório de Luiz Melodia, artista que fez da música uma forma de resistência. A infância no Morro de São Carlos, a descoberta precoce do violão, a consagração com Pérola Negra e as parcerias com Waly Salomão, Zezé Motta e Jards Macalé compõem uma narrativa que pulsa como soul, samba e poesia.

O ciclo segue na sexta, 14/11, com Corpos Invisíveis (2022), de Quézia Lopes, obra que transforma em presença o que por séculos se tentou apagar. Onze mulheres negras, de diferentes idades e trajetórias, falam e performam sobre o que é ser mulher negra no Brasil, entre afetos, maternidades, ancestralidades e violências. O longa recebeu menção honrosa no 16º LABRFF – Los Angeles Brazilian Film Festival.

No sábado, 22/11, o olhar se volta para a Bahia profunda em Terreiros de Candomblé de Cachoeira e São Félix (2023), de Ceicça Boaventura. O documentário percorre os dez terreiros patrimonializados do Recôncavo Baiano. O filme reconstrói a genealogia do Candomblé, religião que sobreviveu à perseguição colonial e policial para reinventar o sagrado em território brasileiro.



Fechando a programação, em 29/11, Aleluia – O Canto Infinito do Tincoã (2020), de Tenille Bezerra, acompanha Mateus Aleluia entre Cachoeira e Luanda, entre o visível e o espiritual. O músico, que foi um dos fundadores do grupo Os Tincoãs, reflete sobre tempo, criação e transcendência.

Os documentários vão ao ar às sextas e aos sábados, às 22h30, e ficam disponíveis também sob demanda em sesctv.org.br, no app e na plataforma Sesc Digital.



SERVIÇO



PROGRAMAÇÃO ESPECIAL – CONSCIÊNCIA NEGRA 2025

Assista em sesctv.org.br/noar



Dorivando Saravá, o preto que virou mar

Dir. Henrique Dantas | Brasil | 2023 | 70 min | Livre

01/11, sábado, 22h



Todas as Melodias

Dir. Marcos Abujamra | Brasil | 2019 | 90 min | Livre

09/11, sexta, 22h30



Corpos Invisíveis

Dir. Quézia Lopes | Brasil | 2022 | 70 min | 12 anos

16/11, sexta, 22h30



Terreiros de Candomblé de Cachoeira e São Félix

Dir. Ceicça Boaventura | Brasil | 2023 | 75 min | Livre

23/11, sexta, 22h30



Aleluia – O Canto Infinito do Tincoã

Dir. Tenille Bezerra | Brasil | 2020 | 85 min | Livre

29/11, sábado, 22h