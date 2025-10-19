Netflix anuncia documentário sobre o Caso Eloá e revela bastidores do crime que chocou o país
O documentário apresenta trechos inéditos do diário da jovem e conta com depoimentos exclusivos de pessoas diretamente ligadas ao caso
Clique aqui e escute a matéria
A Netflix divulgou nesta sexta-feira (17) o lançamento de Caso Eloá – Refém ao Vivo, documentário que revisita um dos crimes mais impactantes da história recente do Brasil.
A produção chega ao catálogo da plataforma no dia 12 de novembro e promete trazer uma nova perspectiva sobre o sequestro e assassinato da adolescente Eloá Cristina Pimentel, ocorrido em 2008.
O documentário apresenta trechos inéditos do diário da jovem e conta com depoimentos exclusivos de pessoas diretamente ligadas ao caso — como Douglas e Grazieli, irmão e amiga de Eloá, que falam publicamente sobre o episódio pela primeira vez.
Jornalistas e autoridades que acompanharam as negociações também relatam bastidores da cobertura e das decisões policiais durante as 100 horas de sequestro.
Com direção de Cris Ghattas e roteiro de Tainá Muhringer e Rick Hiraoka, a obra é uma produção da Paris Entretenimento.
Caso Eloá
O caso, ocorrido em outubro de 2008, mobilizou o país e expôs falhas na condução das negociações e na cobertura da imprensa.
Eloá, então com 15 anos, foi mantida refém pelo ex-namorado Lindemberg Alves, de 22 anos, em seu apartamento em Santo André, São Paulo.
Após dias de tensão e transmissão ao vivo pela TV, Lindemberg disparou duas vezes contra Eloá antes da invasão policial. A adolescente foi levada ao hospital inconsciente, mas não resistiu aos ferimentos.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
A produção promete revisitar o episódio com sensibilidade e profundidade, discutindo também a influência da mídia e o impacto social do crime que marcou uma geração.