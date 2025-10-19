Netflix anuncia documentário sobre o Caso Eloá e revela bastidores do crime que chocou o país

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

O documentário apresenta trechos inéditos do diário da jovem e conta com depoimentos exclusivos de pessoas diretamente ligadas ao caso

Clique aqui e escute a matéria

A Netflix divulgou nesta sexta-feira (17) o lançamento de Caso Eloá – Refém ao Vivo, documentário que revisita um dos crimes mais impactantes da história recente do Brasil.

A produção chega ao catálogo da plataforma no dia 12 de novembro e promete trazer uma nova perspectiva sobre o sequestro e assassinato da adolescente Eloá Cristina Pimentel, ocorrido em 2008.

O documentário apresenta trechos inéditos do diário da jovem e conta com depoimentos exclusivos de pessoas diretamente ligadas ao caso — como Douglas e Grazieli, irmão e amiga de Eloá, que falam publicamente sobre o episódio pela primeira vez.

Jornalistas e autoridades que acompanharam as negociações também relatam bastidores da cobertura e das decisões policiais durante as 100 horas de sequestro.

Com direção de Cris Ghattas e roteiro de Tainá Muhringer e Rick Hiraoka, a obra é uma produção da Paris Entretenimento.

Caso Eloá

O caso, ocorrido em outubro de 2008, mobilizou o país e expôs falhas na condução das negociações e na cobertura da imprensa.

Eloá, então com 15 anos, foi mantida refém pelo ex-namorado Lindemberg Alves, de 22 anos, em seu apartamento em Santo André, São Paulo.

Após dias de tensão e transmissão ao vivo pela TV, Lindemberg disparou duas vezes contra Eloá antes da invasão policial. A adolescente foi levada ao hospital inconsciente, mas não resistiu aos ferimentos.

A produção promete revisitar o episódio com sensibilidade e profundidade, discutindo também a influência da mídia e o impacto social do crime que marcou uma geração.