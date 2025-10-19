fechar
Séries | Notícia

Netflix anuncia documentário sobre o Caso Eloá e revela bastidores do crime que chocou o país

O documentário apresenta trechos inéditos do diário da jovem e conta com depoimentos exclusivos de pessoas diretamente ligadas ao caso

Por Bruna Oliveira Publicado em 19/10/2025 às 15:29 | Atualizado em 19/10/2025 às 15:43
Caso Elo&aacute; chocou o Brasil em 2008
Caso Eloá chocou o Brasil em 2008 - Reprodução/TV Globo

A Netflix divulgou nesta sexta-feira (17) o lançamento de Caso Eloá – Refém ao Vivo, documentário que revisita um dos crimes mais impactantes da história recente do Brasil.

A produção chega ao catálogo da plataforma no dia 12 de novembro e promete trazer uma nova perspectiva sobre o sequestro e assassinato da adolescente Eloá Cristina Pimentel, ocorrido em 2008.

O documentário apresenta trechos inéditos do diário da jovem e conta com depoimentos exclusivos de pessoas diretamente ligadas ao caso — como Douglas e Grazieli, irmão e amiga de Eloá, que falam publicamente sobre o episódio pela primeira vez.

Jornalistas e autoridades que acompanharam as negociações também relatam bastidores da cobertura e das decisões policiais durante as 100 horas de sequestro.

Com direção de Cris Ghattas e roteiro de Tainá Muhringer e Rick Hiraoka, a obra é uma produção da Paris Entretenimento.

Caso Eloá

O caso, ocorrido em outubro de 2008, mobilizou o país e expôs falhas na condução das negociações e na cobertura da imprensa.

Eloá, então com 15 anos, foi mantida refém pelo ex-namorado Lindemberg Alves, de 22 anos, em seu apartamento em Santo André, São Paulo.

Após dias de tensão e transmissão ao vivo pela TV, Lindemberg disparou duas vezes contra Eloá antes da invasão policial. A adolescente foi levada ao hospital inconsciente, mas não resistiu aos ferimentos.

A produção promete revisitar o episódio com sensibilidade e profundidade, discutindo também a influência da mídia e o impacto social do crime que marcou uma geração.

