Qualificado ao Oscar 2026, curta brasileiro "Alice" terá estreia nacional no Festival do Rio

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Dirigido por Gabriel Novis, filme ganhou qualificação para o prêmio máximo do cinema mundial ao conquistar prêmio no Hot Docs, no Canadá

Clique aqui e escute a matéria

Após vencer o prestigiado Hot Docs, maior festival de documentários da América do Norte, garantindo qualificação para o Oscar 2026, o curta-metragem brasileiro "Alice", dirigido por Gabriel Novis, chega ao Festival do Rio, onde terá sua estreia nacional. A obra será exibida dentro da mostra competitiva Première Brasil: Curtas e promete emocionar o público brasileiro com uma narrativa potente, poética e profundamente necessária.



"Alice" acompanha a história real de Alice Barbosa, multiartista trans alagoana, e sua jornada de retorno ao surfe como forma de lidar com o luto pela morte do pai. Narrado pela própria protagonista, o filme mergulha nas memórias da infância e juventude em Alagoas, em uma travessia que é tanto física quanto simbólica, confrontando a misoginia, a elitização e a transfobia presentes na cultura do surfe e da sociedade brasileira.



A presença do curta no Festival do Rio reforça o crescimento de uma nova geração do cinema nacional que se propõe a representar as múltiplas vozes do Brasil, especialmente aquelas que historicamente foram silenciadas. Ao dar protagonismo a uma mulher trans nordestina em uma narrativa sensível e afirmativa, o filme rompe com estereótipos e oferece ao público uma visão rara: a de uma vida trans plena, cheia de arte, afeto, esporte e pertencimento.



Além de seu impacto social, "Alice" consolida a estética autoral de Gabriel Novis, que constrói um retrato íntimo e lírico da protagonista, sua amiga de infância, em uma combinação envolvente de aventura, memória e poesia visual. O curta celebra não só a resiliência da personagem, mas também a importância de contar histórias reais sob novas lentes.



“Trazer o nosso filme ao Brasil pela primeira vez no Festival do Rio é um grande privilégio. Acompanhamos com muito orgulho o impacto positivo que a obra teve em sua passagem por festivais internacionais e os debates que levantou dentro da comunidade do surfe brasileira. Estamos felizes por ampliar este diálogo dentro de um palco tão importante”, afirmou o diretor Gabriel Novis.



Alice Barbosa, do curta-metragem "Alice", conta histórias de vida e a importância da representatividade trans nos cinemas Leia Também

Ao ser premiado no Hot Docs como Melhor Documentário Internacional de Curta-Metragem, o filme passou a integrar a lista de obras qualificadas para disputar o Oscar 2026, consolidando ainda mais sua relevância internacional e reafirmando o papel transformador do cinema brasileiro contemporâneo. “Alice” foi selecionado por importantes festivais, como Sheffield Doc Fest, Festival Internacional de Guadalajara e Melbourne International Film Festival.



Manifesto poderoso pela visibilidade, pertencimento e direito à vida, “Alice” terá sua exibição no Festival do Rio em um momento importante não apenas para o cinema nacional, mas também para o público trans, que raramente se vê representado com tanta complexidade, humanidade e beleza nas telas.



Em outubro, “Alice” terá sua estreia nos Estados Unidos com uma exibição especial no Linwood Dunn Theater, cinema da Academia do Oscar, em Los Angeles, no Bravo FYC, evento organizado pelo Bravo Film Festival para filmes brasileiros que foram qualificados para o Oscar.



O evento é o mesmo que apresentou “Ainda Estou Aqui” ao público americano, pavimentando a campanha que levou o filme brasileiro à conquista da estatueta de Melhor Filme Estrangeiro.



"Alice" é uma coprodução da Los Films com a aclamada produtora MyMama Entertainment, responsável por obras como “Medusa”, Quinzena dos Realizadores em Cannes, “Amarela”, indicada à Palma de Ouro de Melhor Curta-Metragem, e “Vitória”, um Original Globoplay, coproduzido com a Conspiração Filmes e distribuído pela Sony Pictures, que traz Fernanda Montenegro em seus 95 anos como protagonista em uma atuação potente e aclamada pela crítica.