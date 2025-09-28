fechar
Filmes | Notícia

Comédia romântica com Millie Bobby Brown, "Just Picture It", ganha teaser

O filme entrou em produção nessa semana e a Netflix já liberou uma pequena prévia para deixar os fãs curiosos. Confira a seguir e saiba mais

Por Marilia Pessoa Publicado em 28/09/2025 às 12:23
Comédia-romântica com Millie Bobby Brown, "Just Picture It", ganha teaser
Comédia-romântica com Millie Bobby Brown, "Just Picture It", ganha teaser - Reprodução/Redes Sociais

Millie Bobby Brown estrela a nova comédia romântica da Netflix, “Just Picture It”. O filme ganhou o primeiro teaser neste fim de semana.

O filme entrou em produção nessa semana, embora sua data de lançamento ainda não tenha sido definida.

A direção está a cargo de Lee Toland Krieger, conhecido por seu trabalho no drama A Incrível História de Adaline e em episódios da série Você.

Veja o teaser:

Qual é a história de Just Picture It?

O roteiro foca em dois estudantes universitários despreocupados, interpretados por Millie Bobby Brown e Gabriel LaBelle.

A surpresa acontece quando os celulares dos jovens dão defeito e começam a exibir fotos de 10 anos no futuro.

As imagens os mostram como um casal feliz, com filhos. O grande dilema é que eles sequer se conhecem no presente.

Além de Brown e LaBelle, o elenco conta com nomes de peso como Idina Menzel e Margo Martindale, e também inclui Anthony Keyvan, Amrit Kaur, Julian Dennison, Ben Jackson Walker, e Brec Bassinger.

