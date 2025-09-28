Comédia romântica com Millie Bobby Brown, "Just Picture It", ganha teaser
O filme entrou em produção nessa semana e a Netflix já liberou uma pequena prévia para deixar os fãs curiosos. Confira a seguir e saiba mais
Millie Bobby Brown estrela a nova comédia romântica da Netflix, “Just Picture It”. O filme ganhou o primeiro teaser neste fim de semana.
O filme entrou em produção nessa semana, embora sua data de lançamento ainda não tenha sido definida.
A direção está a cargo de Lee Toland Krieger, conhecido por seu trabalho no drama A Incrível História de Adaline e em episódios da série Você.
Veja o teaser:
Qual é a história de Just Picture It?
O roteiro foca em dois estudantes universitários despreocupados, interpretados por Millie Bobby Brown e Gabriel LaBelle.
A surpresa acontece quando os celulares dos jovens dão defeito e começam a exibir fotos de 10 anos no futuro.
As imagens os mostram como um casal feliz, com filhos. O grande dilema é que eles sequer se conhecem no presente.
Além de Brown e LaBelle, o elenco conta com nomes de peso como Idina Menzel e Margo Martindale, e também inclui Anthony Keyvan, Amrit Kaur, Julian Dennison, Ben Jackson Walker, e Brec Bassinger.