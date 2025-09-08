Comédia romântica "Entre Nós - Uma Dose Extra de Amor" ganha cartaz, trailer e data de estreia

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Distribuído pela Paris Filmes, o longa-metragem chega no dia 11 dezembro nos cinemas nacionais. Saiba mais detalhes sobre o filme!

A Paris Filmes acaba de divulgar a distribuição nacional de “Entre Nós – Uma Dose Extra de Amor” (The Threesome), comédia romântica que será lançada no dia 11 de dezembro em cinemas de todo o Brasil.

O longa conta com Zoey Deutch, Jonah Hauer-King e Ruby Cruz e acompanha três jovens adultos que navegam o amadurecimento após um encontro a três.

Em uma noite, tudo parece dar certo para Connor quando Olivia, sua paixão de longa data, os leva a um ménage à trois com a sedutora Jenny.

O encontro dá início a um relacionamento entre Connor e Olivia, e o amor deles cresce rapidamente. O romance logo é destruído quando Jenny reaparece em suas vidas, lançando os três em uma jornada rumo à responsabilidade e à vida adulta.

O filme é dirigido por Chad Hartigan, com roteiro de Ethan Ogiliby. A produção ficou por conta de Tim White, Trevor White, Vince Jolivette e Steven Shapiro.

Confira o trailer: