Comédia romântica "Entre Nós - Uma Dose Extra de Amor" ganha cartaz, trailer e data de estreia
Distribuído pela Paris Filmes, o longa-metragem chega no dia 11 dezembro nos cinemas nacionais. Saiba mais detalhes sobre o filme!
A Paris Filmes acaba de divulgar a distribuição nacional de “Entre Nós – Uma Dose Extra de Amor” (The Threesome), comédia romântica que será lançada no dia 11 de dezembro em cinemas de todo o Brasil.
O longa conta com Zoey Deutch, Jonah Hauer-King e Ruby Cruz e acompanha três jovens adultos que navegam o amadurecimento após um encontro a três.
Em uma noite, tudo parece dar certo para Connor quando Olivia, sua paixão de longa data, os leva a um ménage à trois com a sedutora Jenny.
O encontro dá início a um relacionamento entre Connor e Olivia, e o amor deles cresce rapidamente. O romance logo é destruído quando Jenny reaparece em suas vidas, lançando os três em uma jornada rumo à responsabilidade e à vida adulta.
O filme é dirigido por Chad Hartigan, com roteiro de Ethan Ogiliby. A produção ficou por conta de Tim White, Trevor White, Vince Jolivette e Steven Shapiro.
Confira o trailer: