5 filmes surpreendentes para assistir na HBO Max
Cansado de passar horas procurando o que assistir no streaming? Preparamos uma lista com 5 filmes legais e imperdíveis que valem a sua pipoca!
Cansado de rolar a tela da HBO Max por horas sem saber o que apertar o play? Com tanto título interessante disponível, às vezes o que falta é só um "empurrãozinho" para encontrar a opção ideal!
O catálogo da plataforma é um verdadeiro tesouro esperando para ser explorado e tem muitos longas perfeitos para ver qualquer momento!
Preparamos uma lista com cinco filmes que prometem te tirar o fôlego — e, mais importante, garantir uma noite de filme que vale a pipoca. Aperte os cintos e prepare-se para algumas horas de puro entretenimento!
Confira cinco filmes imperdíveis que estão na HBO Max e podem ter passado despercebidos para você.
Sobre Meninos e Lobos (2003), Clint Eastwood
A vida de três amigos de infância, Jimmy, Sean e Dave, é virada de cabeça para baixo quando a filha de Jimmy (Sean Penn) é assassinada.
O detetive Sean Devine (Kevin Bacon) assume o caso, mas a investigação o coloca em rota de colisão com o próprio Jimmy, que busca uma justiça brutal e pessoal.
O drama se intensifica com a presença de Dave Boyle (Tim Robbins), que guarda um segredo que pode ou não estar ligado à tragédia.
Enquanto buscam a verdade, o trio é forçado a confrontar os ecos de um passado traumático que nunca os deixou partir.
De Olhos Bem Fechados (1999), Stanley Kubrick
O casamento aparentemente perfeito de Bill Harford (Tom Cruise) e sua esposa, Alice (Nicole Kidman), desmorona após a confissão dela sobre uma atração que sentiu por outro homem no passado.
Assombrado pela revelação, o desnorteado Bill vagueia pelas ruas noturnas de Nova York, sendo atraído por uma série de encontros sexuais cada vez mais arriscados, que culminam em sua participação em uma misteriosa e secreta orgia de máscaras em uma mansão isolada.
Emboscada (2023), Charles Guard & Thomas Guard
Um membro aposentado do IRA testemunha o assassinato de sua esposa grávida pelas mãos de um soldado britânico. Considerado morto, ele foge para planejar sua vingança nas paranoicas ruas da Londres dos anos 1970.
Fale Comigo (2022), Danny e Michael Philippou
Um grupo de amigos descobre uma misteriosa mão embalsamada que lhes permite invocar e se comunicar com os espíritos. Impulsionados pela euforia e pela necessidade de sentir algo, a protagonista Mia e seus amigos mergulham de cabeça na trend, ignorando os avisos.
A diversão vira um pesadelo quando um deles ultrapassa o limite e, acidentalmente, libera forças sobrenaturais devastadoras.
Vulneráveis e aterrorizados, os amigos são forçados a enfrentar o caos que criaram, tendo que decidir em quem depositar sua confiança para sobreviver: naqueles que estão vivos ou nos mortos que agora os perseguem.
Seven (1995), David Fincher
O detetive veterano William Somerset (Morgan Freeman), a dias da aposentadoria, é obrigado a formar uma parceria tensa com o jovem e impetuoso David Mills (Brad Pitt).
Juntos, eles precisam deter um serial killer sádico que está aterrorizando a cidade, matando suas vítimas em uma sequência ritualística baseada nos Sete Pecados Capitais.
Presos no jogo mortal do criminoso, os detetives precisam correr contra o tempo para evitar o desfecho final dessa contagem regressiva para o horror.