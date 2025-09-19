fechar
Trama instigante e crítica social: Veja 5 motivos para assistir Medida Provisória

Medida Provisória une entretenimento, reflexão e crítica social, tornando-se uma produção imperdível para quem busca histórias cheias de significado

Por Guilherme Gusmão Publicado em 19/09/2025 às 18:21
Filme Medida Provisória
Filme Medida Provisória - Divulgação

Dirigido por Lázaro Ramos, Medida Provisória traz uma trama instigante que imagina um futuro distópico em que uma lei determina que pessoas negras sejam enviadas de volta para a África.

Entre drama, suspense e crítica social, o filme desperta reflexões importantes sobre desigualdade e preconceito.

Confira cinco motivos para não perder essa produção:

1. Reflexão sobre questões raciais no Brasil

O filme aborda de forma direta e provocativa a desigualdade racial e o racismo estrutural.

Ele incentiva o público a pensar sobre a história e a realidade atual do país, tornando a experiência cinematográfica não apenas divertida, mas também educativa.

2. Direção de Lázaro Ramos

Lázaro Ramos, além de dirigir, atua no filme, garantindo uma narrativa envolvente e autêntica.

Seu olhar sensível e atento às questões sociais transforma o longa em uma obra potente e relevante.

3. Elenco talentoso

O filme conta com atores consagrados que entregam performances impactantes.

Cada personagem é construído com profundidade, fazendo com que o público se conecte emocionalmente com a história.

4. Trama instigante e atual

A história mistura drama e distopia, mantendo o espectador interessado do início ao fim.

Com elementos de suspense e crítica social, Medida Provisória oferece entretenimento de qualidade aliado a uma mensagem forte e atual.

5. Debate cultural e social

Assistir ao filme é também participar de um debate sobre identidade, política e sociedade.

Ele provoca reflexões sobre pertencimento e direitos humanos, gerando conversas importantes dentro e fora das salas de cinema.

