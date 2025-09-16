Lady Gaga pode estar em "O Diabo Veste Prada 2", diz revista

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Após aparecer em Wandinha, há rumores de que Gaga pode fazer participação especial na sequência do clássico estrelado por Meryl Streep e Anne Hathaway

Após aparecer em “Wandinha”, Lady Gaga pode estar em uma outra super produção muito querida pelos fãs!

De acordo com a revista Vanity Fair Itália, a cantora pode fazer uma participação em “O Diabo Veste Prada 2”, sequência do clássico filme.

O longa é estrelado por Anne Hathaway, Emily Blunt e Meryl Streep.

De acordo com a reportagem da revista, Lady Gaga estará em Milão nas mesmas datas em que a equipe de ‘O Diabo Veste Prada 2’ estará na cidade para gravar algumas cenas.

A cantora estará em Milão com a sua turnê “The Mayhem Ball” nos mesmos dias.

Ainda segundo a revista, a participação de Gaga seria como a estrela de um desfile musical, que será incluído em uma das cenas.

Embora a sinopse oficial do filme não tenha sido divulgada, especula-se que a trama focará em Miranda Priestly (Meryl Streep) enfrentando o declínio do mercado editorial.

Para se salvar, ela precisaria da ajuda de Emily (Emily Blunt), que agora é uma poderosa executiva de publicidade.

“O Diabo Veste Prada 2” deve estrear no dia 1º de abril de 2026 nos cinemas.

