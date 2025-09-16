Lady Gaga pode estar em "O Diabo Veste Prada 2", diz revista
Após aparecer em Wandinha, há rumores de que Gaga pode fazer participação especial na sequência do clássico estrelado por Meryl Streep e Anne Hathaway
Clique aqui e escute a matéria
Após aparecer em “Wandinha”, Lady Gaga pode estar em uma outra super produção muito querida pelos fãs!
De acordo com a revista Vanity Fair Itália, a cantora pode fazer uma participação em “O Diabo Veste Prada 2”, sequência do clássico filme.
O longa é estrelado por Anne Hathaway, Emily Blunt e Meryl Streep.
De acordo com a reportagem da revista, Lady Gaga estará em Milão nas mesmas datas em que a equipe de ‘O Diabo Veste Prada 2’ estará na cidade para gravar algumas cenas.
A cantora estará em Milão com a sua turnê “The Mayhem Ball” nos mesmos dias.
Ainda segundo a revista, a participação de Gaga seria como a estrela de um desfile musical, que será incluído em uma das cenas.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Embora a sinopse oficial do filme não tenha sido divulgada, especula-se que a trama focará em Miranda Priestly (Meryl Streep) enfrentando o declínio do mercado editorial.
Para se salvar, ela precisaria da ajuda de Emily (Emily Blunt), que agora é uma poderosa executiva de publicidade.
“O Diabo Veste Prada 2” deve estrear no dia 1º de abril de 2026 nos cinemas.