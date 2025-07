Anne Hathaway mostra primeira foto caracterizada para "O Diabo Veste Prada 2"

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Atriz divulgou o visual da protagonista Andy Sachs para a sequência do filme "O Diabo Veste Prada" que estreia no próximo ano. Produção já começou

Anne Hathaway publicou, nesta segunda-feira (21), a primeira foto caracterizada como Andy Sachs para o filme "O Diabo Veste Prada 2", sequência do clássico “O Diabo Veste Prada” (2006).

Na foto publicada no Instagram oficial da atriz, Anne aparece vestindo um conjunto riscado preto e uma bota de salto. Sem fornecer mais detalhes, ela apenas disse que estava em Nova York para as filmagens do longa.

"O Diabo Veste Prada 2" deve estrear no dia 30 de abril de 2026 no Brasil.

Veja a foto:

Anne Hathaway, Meryl Streep, Emily Blunt e Stanley Tucci retornam para o filme sequência.