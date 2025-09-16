fechar
Filmes | Notícia

Encerramento emocionante e surpresas: 4 motivos para assistir Invocação do Mal 4

Filme encerra a história dos Warren com sustos, emoção e um possível novo legado dentro do universo de terror mais popular dos últimos anos

Por Guilherme Gusmão Publicado em 16/09/2025 às 13:40
Cena de 'Invocação Do Mal 4: O Último Ritual'
Cena de 'Invocação Do Mal 4: O Último Ritual' - Divulgação/Giles Keyte

Lançado em 2025, Invocação do Mal 4: O Último Ritual chega aos cinemas como o capítulo final da saga principal dos demonologistas Ed e Lorraine Warren.

Estrelado novamente por Patrick Wilson e Vera Farmiga, o longa promete fechar com chave de ouro uma franquia que redefiniu o terror moderno. Mais do que apenas sustos, o filme oferece emoção, tensão e reflexão sobre o legado dos personagens.

A seguir, confira quatro bons motivos para assistir ao último filme da saga.

1. O encerramento emocionante da história de Ed e Lorraine Warren

O principal atrativo de O Último Ritual é, sem dúvida, a conclusão da trajetória do casal Warren. Ao longo de mais de uma década, Ed e Lorraine se tornaram ícones do cinema de terror, mas também conquistaram o público com sua humanidade e fé inabalável.

Neste quarto filme, vemos um casal mais vulnerável, lidando com os limites do corpo e da mente, enquanto enfrentam mais uma vez forças sobrenaturais.

O roteiro valoriza o vínculo afetivo entre os dois e propõe uma despedida carregada de emoção. Patrick Wilson e Vera Farmiga entregam atuações consistentes, dando peso dramático a cenas que marcam o fim de uma era.

2. Baseado em um caso real que torna tudo mais assustador

Como em todos os filmes da franquia, a história aqui também é inspirada em eventos reais.

Desta vez, o roteiro se apoia no famoso “Caso Smurl”, envolvendo uma família da Pensilvânia que alegava sofrer perseguições demoníacas na década de 1980. Barulhos inexplicáveis, objetos em movimento, vozes e até agressões físicas fizeram parte do relato que, à época, ganhou destaque na imprensa.

O uso desse material “documentado” não só aumenta o impacto da narrativa, como cria no espectador a sensação de que tudo aquilo poderia, de fato, acontecer. É o tipo de terror que ultrapassa a ficção e incomoda pela proximidade com a realidade.

3. Atmosfera sombria e produção visual impecável

Mesmo após vários filmes no universo Invocação do Mal, o novo longa mantém a qualidade visual e atmosférica que consagrou a franquia.

A direção de Michael Chaves aposta em uma estética clássica, com iluminação pontual, uso inteligente de sombras e trilha sonora precisa para manter a tensão.

Ao invés de sustos exagerados, o filme constrói o medo de forma mais psicológica, fazendo o espectador se sentir parte dos ambientes assombrados.

A direção de arte caprichada e os efeitos práticos ajudam a criar uma experiência imersiva, que valoriza o clima de suspense acima da ação desenfreada.

4. Ampliação do papel de Judy Warren e futuro da franquia

Uma das novidades de O Último Ritual é o destaque maior dado a Judy Warren, filha do casal. Agora mais velha e envolvida diretamente com os eventos paranormais, Judy ganha cenas importantes e assume um papel mais ativo no enfrentamento do mal.

Essa mudança de foco não apenas enriquece a história, como também planta uma semente para o futuro do universo The Conjuring. Com o fim da linha narrativa dos pais, Judy surge como uma possível nova protagonista para derivados ou continuações.

Assim, o filme se despede de um ciclo, mas deixa portas abertas para novas histórias.

