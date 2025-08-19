Pierce Brosnan brinca que voltaria a ser James Bond aos 72 anos se Denis Villeneuve "tivesse algo na manga"

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Brosnan disse que aceitaria voltar à franquia 007 como um Bond mais velho, caso o diretor Denis Villeneuve tivesse uma proposta criativa interessante.

Pierce Brosnan pode ter 72 anos, mas afirmou que sairia da aposentadoria do serviço secreto “num piscar de olhos” se o novo diretor de James Bond, Denis Villeneuve, quisesse seu retorno.

Em entrevista à Radio Times, Brosnan brincou que poderia voltar à franquia 007 como um “senior citizen” caso fosse chamado para o próximo filme, dirigido por Villeneuve e escrito por Steve Knight para a Amazon MGM Studios.

Brosnan interpretou James Bond por sete anos, entre 1995 e 2002, nos filmes GoldenEye, Tomorrow Never Dies, The World is Not Enough e Die Another Day, antes de pendurar o smoking e guardar a Golden Gun. Questionado sobre um possível retorno, respondeu de forma bem-humorada:

“Minha esposa Keely [Shaye Smith] e eu temos acompanhado a expectativa sobre quem será o próximo James Bond. Existem muitos candidatos ótimos, e tenho certeza de que farão um espetáculo de tirar o fôlego. Não acho que alguém queira ver um Bond de 72 anos, mas se Villeneuve tivesse algo na manga, eu consideraria na hora. Por que não? É entretenimento de qualidade. Pode render muitas risadas. Perucas, próteses… Quem sabe?”

Diversos nomes já foram cogitados para substituir Daniel Craig, que assumiu o papel de Brosnan em Casino Royale (2006).