"Todo Mundo em Pânico" tem reboot confirmado para 2026
O filme ganha reboot em 2026 com Anna Faris, Regina Hall e irmãos Wayans de volta aos cinemas. Saiba mais detalhes sobre o lançamento
Após meses de especulação sobre um possível sexto filme, a saga Todo Mundo em Pânico vai receber um reboot, confirmado pelo THR.
O projeto contará com o retorno de Anna Faris, Regina Hall e dos irmãos Marlon e Shawn Wayans, com lançamento previsto para 12 de junho de 2026.
Em declaração conjunta, Faris e Hall comemoraram o retorno: “Mal podemos esperar para trazer Brenda e Cindy de volta à vida e nos reunirmos com nossos grandes amigos Keenen, Shawn e Marlon — três homens pelos quais literalmente morreríamos (no caso de Brenda, novamente)”.
Distribuído pela Paramount, o novo filme ainda não teve seu título oficial divulgado. A franquia original, iniciada em 2000 pelo diretor Keenen Ivory Wayans, fez sucesso como paródia do gênero terror, arrecadando US$ 278 milhões mundialmente e gerando quatro sequências, sendo o último lançamento em 2013.