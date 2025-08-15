"Todo Mundo em Pânico" tem reboot confirmado para 2026

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O filme ganha reboot em 2026 com Anna Faris, Regina Hall e irmãos Wayans de volta aos cinemas. Saiba mais detalhes sobre o lançamento

Após meses de especulação sobre um possível sexto filme, a saga Todo Mundo em Pânico vai receber um reboot, confirmado pelo THR.

O projeto contará com o retorno de Anna Faris, Regina Hall e dos irmãos Marlon e Shawn Wayans, com lançamento previsto para 12 de junho de 2026.

Em declaração conjunta, Faris e Hall comemoraram o retorno: “Mal podemos esperar para trazer Brenda e Cindy de volta à vida e nos reunirmos com nossos grandes amigos Keenen, Shawn e Marlon — três homens pelos quais literalmente morreríamos (no caso de Brenda, novamente)”.

Distribuído pela Paramount, o novo filme ainda não teve seu título oficial divulgado. A franquia original, iniciada em 2000 pelo diretor Keenen Ivory Wayans, fez sucesso como paródia do gênero terror, arrecadando US$ 278 milhões mundialmente e gerando quatro sequências, sendo o último lançamento em 2013.