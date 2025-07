Perdido na Montanha: história de sobrevivência que chocou os EUA inspira sucesso da Netflix

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A nova aposta da Netflix, Perdido na Montanha, alcançou o Top 10 da plataforma no Brasil neste fim de semana ao trazer às telas uma impressionante história real de resistência e coragem.

O longa é baseado na jornada de Donn Fendler, um garoto de apenas 12 anos que, em 1939, sobreviveu por nove dias perdido em uma floresta no estado do Maine, nos Estados Unidos.

Durante uma trilha com o pai e os irmãos no Monte Katahdin, Donn se separou do grupo após uma tempestade e, sem alimentos ou roupas adequadas, enfrentou o frio, a fome e o isolamento.

Com conhecimento adquirido em atividades de escotismo, ele percorreu cerca de 50 quilômetros antes de ser finalmente encontrado — desidratado, com diversas picadas de inseto e sete quilos mais magro.

A história ganhou enorme repercussão na época e comoveu o país.

O caso foi transformado em livro no mesmo ano, com o título Lost on a Mountain in Maine, narrado por Donn ao escritor Joseph B. Egan.

Décadas depois, a trajetória do menino chega ao streaming em uma produção que mistura ficção e realidade.

O filme traz dramatizações e também materiais documentais da época, incluindo áudios originais do próprio Donn Fendler, que faleceu em 2016, além de depoimentos de familiares e integrantes da equipe de resgate.

Sobrevivência

A produção é assinada pela Balboa Productions, empresa fundada por Sylvester Stallone, e destaca não apenas a luta física do jovem para sobreviver, mas também a dimensão emocional de uma criança diante do desconhecido.

O resultado tem conquistado o público pela carga emocional e pela fidelidade aos fatos que marcaram a história americana.