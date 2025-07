Brady Corbet, diretor de 'O Brutalista', anuncia início das filmagens de seu novo filme; confira a data

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O próximo projeto de Brady Corbet (O Brutalista) já tem data para sair do papel. Em entrevista ao Page Six, o diretor revelou que as filmagens do novo longa devem começar no início de 2026.

Corbet também adiantou que a produção será extensa, levando alguns meses para ser concluída. “Meu diretor de fotografia e eu estamos trabalhando em outro filme de grande formato, que deve começar no primeiro trimestre do próximo ano. Temos uma pré-filmagem e vamos gravar o restante no verão”, explicou.

Ainda sem título revelado, o novo filme segue envolto em mistério.

O Brutalista foi o último filme de Corbet e levou 10 indicações ao Oscar, com Adrien Brody levando a estatueta de 'Melhor Ator' pelo filme.