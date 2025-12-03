Booking revela 9 tendências de viagens para 2026: descubra qual combina com você

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Retiros inspirados em filmes, casas inteligentes com robôs, destinos guiados pelo horóscopo e até viagens para testar relacionamentos

A Booking.com apresentou em São Paulo, na Casa Meraki, o estudo Travel Predictions 2026, pesquisa global que há dez anos mapeia comportamentos e antecipa os rumos do turismo.

A edição deste ano ouviu 29.733 pessoas em 33 países, incluindo mil brasileiros, e apontou algo em comum entre todas as tendências: viajar passou a ser um ato de autocuidado e autoexpressão.

“O viajante está colocando seus gostos, objetivos e bem-estar no centro da escolha”, afirmou Luiz Cegato, gerente de Comunicação da Booking, responsável pela apresentação do estudo.

Um evento teatral para apresentar dados

Para revelar as descobertas, a marca optou por uma experiência diferente. Foram produzidas quatro micropeças teatrais com cenas de 15 minutos representando cada tendência.

Entre os retratos encenados estavam uma família hospedada em uma casa controlada por robôs e um casal recém-formado viajando para um destino de praia. Ele guiado pela astrologia, ela preocupada com cuidados com a pele.

Escritas por Emílio Boechat, autor de “Os Dez Mandamentos” e “Rebelde”, e dirigidas pela atriz Déo Patrício, as esquetes podem se transformar em um espetáculo itinerante.

Destinos brasileiros em ascensão

O estudo identificou oito locais com crescimento relevante em reservas para 2026. São eles: Búzios no Rio de Janeiro, Cajueiro da Praia no Piauí, Encantado e São Gabriel no Rio Grande do Sul, Espírito Santo do Pinhal e Juquehy em São Paulo, Morro Branco no Ceará e Serra da Canastra em Minas Gerais.

Embora não sejam os mais reservados, foram os que mais cresceram, o que indica diversidade e novas prioridades nas escolhas dos viajantes.

As 9 grandes tendências de viagem para 2026

Retiros de Fantasia Romântica

Viagens inspiradas em livros, filmes e universos fictícios ganham força.

Oito em cada dez brasileiros demonstram interesse em destinos com estética de fantasia e mais da metade toparia viver uma experiência baseada em um game ou filme favorito. Neste caso, a viagem é uma forma de entrar na história que se ama.

Férias para Comemorar

Viajar virou ritual de celebração, seja para marcar uma conquista ou simplesmente porque sim.

Quase 90 por cento dizem que férias são um prêmio pelo esforço e 67 por cento admitem viajar mesmo sem motivo especial. Aqui, a viagem é a própria celebração.

Souvenirs de Prateleira

O viajante gourmet cresce. Sete em cada dez brasileiros dizem que comprariam itens de cozinha durante as férias e mais da metade viajaria para um destino conhecido por seus produtos. No lugar do imã de geladeira, azeites, cafés e panelas começam a preencher as malas.

Hobbies Silenciosos

O novo luxo é a paz.

Quase metade quer viajar para estar perto da natureza e 37 por cento buscam atividades que promovem calma e reflexão. Pesca, observação de pássaros e contemplação se tornam motivos de viagem.

Destinos Astrológicos

O mapa astral entra no roteiro. Quase metade dos viajantes brasileiros mudariam seus planos caso um guia espiritual aconselhasse, e 29 por cento ajustariam a viagem se Mercúrio estivesse retrógrado. Astroturismo se torna uma nova categoria de viajante.

Dermoescapadas

O skincare virou roteiro turístico. Oitenta e cinco por cento aceitariam estações de hidratação personalizadas e 74 por cento estão curiosos sobre espelhos inteligentes que analisam a pele. O destino ideal passa a ser escolhido pela temperatura, umidade e até impacto no bem-estar dermatológico.

Teste de Turbulência

Viajar para testar relações. Sete em cada dez viajariam com um parceiro ou amigo especificamente para descobrir como se entrosam e 60 por cento escolheriam um local remoto para avaliar como o outro lida com incertezas. Viajar se torna uma forma de entender o outro, mais do que apenas passear.

Viagens Nostálgicas

Recriar o passado virou agenda emocional. Oito em cada dez viajantes brasileiros considerariam refazer uma foto antiga e retornar ao mesmo cenário com ajuda da inteligência artificial para localizar o ponto exato. O objetivo é reviver e registrar outra vez.

Casas Humanoides

Hospedagens inteligentes entram no radar. Oitenta e seis por cento topariam se hospedar em casas com robôs e muitos se animam com ideia de chef automatizado ou sistemas inteligentes que cuidem da sustentabilidade. A sensação é de viver uma experiência futurista, onde a inteligência artificial cuida de tudo.

Viagem como identidade

Mais do que deslocamento, o estudo reforça que viajar se tornou uma forma de afirmar quem se é.

Seja para celebrar conquistas, buscar silêncio, testar um amor, cuidar da pele, sentir-se dentro de um filme ou reviver memórias, o mapa para 2026 aponta para um destino muito particular: o eu de cada viajante.

