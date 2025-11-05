Quem casa, quer casa: 79% dos casais dizem "sim" só se o bolso permitir
O planejamento financeiro é essencial para a realização da cerimônia de 79% dos casais, segundo levantamento do Casar.com; confira
O que falta para o casamento dos seus sonhos? Para muitos casais, o planejamento financeiro é a resposta.
E isso inclui não apenas economizar, mas também evitar o endividamento antes, durante e depois da cerimônia. O Casar.com, em parceria com a Assessoria VIP e a Serasa, realizou uma pesquisa para entender melhor o comportamento dos consumidores nesse momento tão especial.
Segundo o levantamento, 53% dos casais ainda consideram um orçamento de emergência para celebração da cerimônia. Apesar disso, apenas 17% desse grupo utilizaram essa reserva inteira. E o que esse dado revela?
Demonstra que o planejamento tem sido o melhor amigo desses casais, que, mesmo projetando gastos de até R$ 20 mil (31%), apenas 19,5% realmente atingiram o valor. “Notamos que há uma preocupação maior em equilibrar o sonho com o planejamento financeiro, priorizando experiências significativas, mas dentro das possibilidades de cada um”, analisa Camila Piccini, sócia e fundadora do Casar.com.
Com o que eles mais gastam?
Boa parte do orçamento é composto pelo serviço de fotografia (94%). Em seguida, o buffet, com 90%. A lista segue com maquiagem e cabelo (89%); música (83%); roupas e acessórios (80%); entre outros. 64% dos respondentes afirmam não terem se endividado com a celebração, sendo que 54% contaram com apoio financeiro de familiares.
“O casamento é um momento único na vida de um casal e, por este motivo, muitos acabam se empolgando e fazendo dívidas para o momento tão sonhado. Nessas horas, é importante que os noivos tenham um planejamento financeiro para a realidade do casal, evitando gastos desnecessários ou feitos por impulsos. Realizar o sonho é possível, mas deve ser feito com consciência financeira, para que o casal não crie uma bola de neve no futuro”, comenta Laisse Francisco, especialista da Serasa em educação financeira.
Planejamento com profissionais ou a dois?
Quanto aos detalhes da festa, 59% afirmam que a celebração foi feita com apoio apenas dos cônjuges. Apenas 26% contrataram uma assessoria para ajuda geral.
Outro dado importante: 35% afirmam ter reduzido gastos no período para tornar possível a celebração dos sonhos sem endividamento.
Onde os casais celebram?
O salão de festas segue como o lugar favorito dos casais, com 51% das respostas. Sítios ou fazendas estão logo atrás, com 25%, enquanto os casamentos mais minimalistas, ou miniweddings, representam apenas 6,7%.
Em último lugar está a praia, que ganhou apenas 3,5% dos votos. “Essas cerimônias mais intimistas, personalizadas e digitais se conectam diretamente às novas tecnologias, refletindo uma celebração mais moderna e autêntica, que rompe com tradições e normas estabelecidas. A tendência vem sendo impulsionada, principalmente, pela Geração Z”, comenta Piccini.
Sonho realizado
A pesquisa ainda aponta que 94% dos casais afirmam que não se arrependeram do valor que gastaram na celebração. E o sonho, foi realizado?
Perguntados sobre o grau de satisfação, em uma escala de 0 a 5, 84% deram a nota máxima.