Você pode estar praticando bruxaria sem perceber: veja 5 costumes do dia a dia que têm origem mística

Muitos hábitos ligados ao Halloween nasceram de antigas práticas espirituais. De velas a fantasias, descubra o que pode ser considerado um feitiço

Quem comemora o Halloween pode estar praticando bruxaria sem nem perceber.

Isso porque muitos costumes dessa época nasceram de hábitos antigos, especialmente de mulheres que, no passado, eram chamadas de bruxas.

O que antes era visto como um ato de fé ou magia, hoje faz parte das celebrações populares, mantendo viva a ligação com antigas tradições espirituais.

Além das conhecidas abóboras usadas para afastar espíritos malignos, há outros costumes dessa data que têm origem mística e continuam presentes até hoje.

Um deles é acender velas, considerado um gesto de proteção espiritual. A chama simboliza luz, força e a capacidade de guiar os espíritos para a claridade, além de fortalecer pedidos e intenções.

Outro hábito comum é o de oferecer doces, que remete a um ritual antigo de honrar os mortos e agradecer aos ancestrais. Essa tradição era uma forma simbólica de pedir bênçãos e garantir boas colheitas.

As fantasias também têm uma explicação espiritual: séculos atrás, as pessoas acreditavam que, ao se vestir de maneira diferente, poderiam se camuflar entre as almas que vagavam pela Terra durante o Samhain, o festival celta que deu origem ao Halloween. Era uma forma de se proteger das energias negativas e dos espíritos sem luz.

As histórias de fantasmas, lidas ou contadas nessa noite, tinham um propósito espiritual: manter viva a conexão com o mundo dos mortos e honrar quem já se foi. O ato de narrar era visto como uma ponte entre os dois planos, unindo o passado e o presente por meio da palavra.

Por fim, decorar a casa com abóboras, maçãs, folhas secas e palhas de milho também tem origem mágica. Esses elementos representavam proteção, prosperidade e gratidão pelas colheitas.

O que hoje parece apenas uma celebração divertida é, na verdade, a continuidade de práticas antigas que atravessaram gerações.

Mesmo sem perceber, muitos ainda repetem gestos que carregam significados espirituais profundos e que mostram como a magia faz parte da rotina mais do que se imagina.