Gloria Pires revela segredo do casamento de longa data com Orlando Morais

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 03/11/2025 às 8:38
Gloria Pires é casada há cerca de 38 anos com Orlando Morais. A longevidade da união com o ator, segundo a atriz, se dá por diversos motivos, e que apesar da longevidade, existe também aprendizados.

Em entrevista ao portal Gshow, a artista foi questionada acerca do assunto, e não escondeu a sinceridade. “Não tem receita! [É preciso] renovar o olhar, mas também não desconectar do que nos uniu. Não deixar de viver o que é importante”, declarou.

Gloria Pires, inclusive, é casada com o Orlando Morais desde 1987. Ele é pai de Anttónia, de 32 anos, Ana, de 24, e Bento, de 20, frutos da união com a atriz. Cleo Pires, de 42, por sua vez, é filha de Fábio Jr.

Em tempo, a artista veterana está longe das telinhas desde que integrou o elenco da novela Terra e Paixão (2023). O trabalho mais recente dela foi nos cinemas, no filme Vovó Ninja (2024).

