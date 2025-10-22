Love bombing, ghosting, orbiting e outros termos dos relacionamentos modernos que você precisa conhecer

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Psicólogo explica a tendência de nomear situações dos relacionamentos amorosos. Confira também o que significam os termos populares nas redes sociais

Não é preciso ser cronicamente online para ter visto os termos “love bombing”, “ghosting” e “orbiting”. Esses e outros termos têm ganhado cada vez mais popularidade fora das redes sociais para falar sobre o que nem sempre as pessoas querem falar: a vida amorosa.

De acordo com o psicólogo Paulo Silva, a tendência de nomear essas situações é um sintoma da modernidade e do capitalismo tardio, que se exprime, por exemplo, na superdiagnose de laudos cada vez mais comuns.

A superdiagnose à qual Paulo se refere é o grande volume de diagnósticos de transtornos mentais atribuídos às pessoas, mesmo que as condições não lhe causem prejuízos significativos ou que seus sintomas sejam transitórios e parte de uma experiência humana normal.

“Dar nome a algo que não se entende é uma forma ativa de exercer determinado tipo de controle àquela situação-coisa. Uma ilusão neurótica que ajuda a traduzir o zeitgeist [conjunto de ideias, crenças, comportamentos e influências que definem o clima cultural e intelectual de um período] de nossa sociedade”, explica.

Paulo afirma que esse nomear é uma forma de organização que pode ajudar a lidar melhor com a situação: “Assim como as emoções ou sentimentos são formas de traduzir um boom químico que acontece no nosso cérebro, essas nomeações podem nos oferecer um caminho para lidar com determinadas situações que se ‘traduzem’ nessa seara.”

Conheça os termos modernos e seus significados

O que é love bombing?

Termo que tem viralizado especialmente no X (antigo Twitter), o love bombing (ou "bombardeio de amor" em português) é uma tática de manipulação emocional que envolve uma demonstração excessiva e exagerada de atenção, afeto, elogios e presentes, geralmente no início de um relacionamento.

O objetivo por trás desse comportamento não é genuinamente construir um vínculo saudável, mas sim sobrecarregar rapidamente a outra pessoa, fazendo-a se sentir especial e dependente para ganhar controle e influenciá-la. O love bombing é frequentemente associado a traços de personalidade narcisista ou a ciclos de abuso onde a intensidade inicial é seguida por desvalorização e, em alguns casos, descarte.

O que é ghosting?

Também popular nas redes sociais, o ghosting consiste no ato de encerrar abruptamente um relacionamento, seja romântico, de amizade ou até profissional, cortando toda a comunicação com a outra pessoa sem fornecer qualquer explicação ou aviso prévio, desaparecendo "como um fantasma".

Esse comportamento, facilitado pela comunicação digital e aplicativos de relacionamento, deixa a pessoa que sofreu o ghosting confusa, frustrada e com a dolorosa sensação de rejeição. O ato é considerado por muitos profissionais como uma forma de crueldade passivo-agressiva ou abuso emocional devido à falta de consideração e comunicação.

O que é orbiting?

Orbiting é um comportamento comum na era digital que se manifesta quando uma pessoa encerra o contato direto - geralmente após um ghosting ou o término de uma relação - mas continua a "orbitar" a vida da outra nas redes sociais.

Essa tática envolve interações superficiais e indiretas, como visualizar stories, curtir ou reagir a publicações sem iniciar uma comunicação real. O orbiting serve para manter uma presença fantasmagórica na vida da pessoa "orbitada", dificultando que ela siga em frente e, muitas vezes, é motivado pela necessidade do "orbitador" de inflar o próprio ego ou manter a outra pessoa como uma opção em segundo plano, sem qualquer compromisso afetivo.

O que é breadcrumbing?

Breadcrumbing (que pode ser traduzido em português como "migalhas de pão") é uma tática de manipulação emocional na qual uma pessoa demonstra interesse esporádico e inconsistente, enviando "migalhas" de atenção, como mensagens ocasionais, curtidas ou promessas vagas, sem nunca ter a real intenção de se comprometer ou aprofundar o relacionamento.

O objetivo de quem pratica o breadcrumbing é manter a vítima emocionalmente engajada e na expectativa, alimentando a esperança de que algo sério possa acontecer para inflar o próprio ego ou garantir uma opção de "step". Isso tende a deixar a pessoa que recebe as migalhas confusa, ansiosa e frustrada pela falta de intimidade emocional e de um compromisso concreto.

O que é zombieing?

Zombieing é um termo usado para descrever o comportamento de uma pessoa que havia praticado o ghosting – ou seja, desapareceu abruptamente sem dar satisfação – e, depois de um tempo, "ressurge dos mortos" ao reaparecer na vida da vítima, geralmente com uma mensagem casual ou uma interação superficial (tipo aquele "oi, sumida"), como se nada tivesse acontecido.

Esse retorno inesperado, muitas vezes impulsionado pela necessidade de nutrir o próprio ego ou por uma conveniência momentânea (como a busca por sexo ou atenção), confunde a pessoa que foi deixada e dificulta a superação do rompimento anterior, pois o "zumbi" raramente oferece desculpas ou explicações pelo sumiço.