Seu sono pode sabotar sua dieta: veja 6 formas de reverter isso
Você sabia que a rotina do sono pode ser a chave para melhorar o processo de emagrecimento? Com algumas dicas, é possível acelerar a perda de peso.
Muitas pessoas ainda tendem a ignorar o impacto que uma rotina de sono pode ter em todas as áreas da vida.
De acordo com dados levantados pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), de 2023, cerca de 72% dos brasileiros sofrem com distúrbios do sono, como insônia e apneia.
É um dado preocupante, que pode atingir para além da produtividade, humor e disposição. O momento do descanso é essencial também para regular o metabolismo, principal responsável pela perda de peso.
“A falta de sono altera hormônios ligados à fome e à saciedade, como a grelina e a leptina, aumentando o apetite e dificultando a redução de gordura corporal. Pessoas que dormem menos de seis horas por noite têm mais propensão a ganhar peso, mesmo mantendo uma dieta equilibrada e praticando exercícios”, revela Carolina Faiad, coordenadora de nutrição da Clínica Seven.
O impacto do sono no emagrecimento
O impacto negativo também passa dos números da balança: ter uma rotina de sono irregular pode prejudicar:
- Recuperação muscular
- Regulação hormonal
- Disposição para atividades físicas
- Reduz a sensibilidade à insulina
O último é um dos fatores mais agravantes, já que é uma das formas de desenvolver diabetes e doenças cardiovasculares.
Dicas para dormir melhor
A especialista revela que existem algumas práticas simples que podem melhorar a sua noite de sono e, consequentemente, seus hábitos. Confira a lista:
1. Manter uma rotina regular é essencial. Procure ir dormir e acordar em horários semelhantes de forma regular;
2. Antes de dormir, evite o uso de telas. Isso inclui também a televisão!
3. Dedique um tempo para deixar o ambiente confortável, silencioso e escuro, favorecendo a produção de melatonina;
4. Uma dieta rica em triptofano: banana e aveia podem ser suas melhores aliadas;
5. Não esqueça de manter uma rotina com atividades físicas, que ajudam a equilibrar os hormônios e aumentar a energia diária.
6. Evite ingerir cafeína em horários próximos ao fim do dia, além de optar por refeições mais leves antes de dormir.
“Dormir bem é tão importante quanto se alimentar corretamente e treinar. O descanso noturno é o momento em que o corpo se recupera, regula hormônios e otimiza o metabolismo. Sem isso, qualquer processo de emagrecimento fica comprometido”, finaliza Carolina.