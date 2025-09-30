fechar
Seu sono pode sabotar sua dieta: veja 6 formas de reverter isso

Você sabia que a rotina do sono pode ser a chave para melhorar o processo de emagrecimento? Com algumas dicas, é possível acelerar a perda de peso.

Por Bianca Tavares Publicado em 30/09/2025 às 11:03
Imagem de uma mulher ao despertar durante sono
Imagem de uma mulher ao despertar durante sono - Reprodução/Freepik

Muitas pessoas ainda tendem a ignorar o impacto que uma rotina de sono pode ter em todas as áreas da vida.

De acordo com dados levantados pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), de 2023, cerca de 72% dos brasileiros sofrem com distúrbios do sono, como insônia e apneia. 

É um dado preocupante, que pode atingir para além da produtividade, humor e disposição. O momento do descanso é essencial também para regular o metabolismo, principal responsável pela perda de peso.

“A falta de sono altera hormônios ligados à fome e à saciedade, como a grelina e a leptina, aumentando o apetite e dificultando a redução de gordura corporal. Pessoas que dormem menos de seis horas por noite têm mais propensão a ganhar peso, mesmo mantendo uma dieta equilibrada e praticando exercícios”, revela Carolina Faiad, coordenadora de nutrição da Clínica Seven.

O impacto do sono no emagrecimento

O impacto negativo também passa dos números da balança: ter uma rotina de sono irregular pode prejudicar:

  • Recuperação muscular
  • Regulação hormonal
  • Disposição para atividades físicas
  • Reduz a sensibilidade à insulina

O último é um dos fatores mais agravantes, já que é uma das formas de desenvolver diabetes e doenças cardiovasculares.

Dicas para dormir melhor

A especialista revela que existem algumas práticas simples que podem melhorar a sua noite de sono e, consequentemente, seus hábitos. Confira a lista:

1. Manter uma rotina regular é essencial. Procure ir dormir e acordar em horários semelhantes de forma regular;

2. Antes de dormir, evite o uso de telas. Isso inclui também a televisão!

3. Dedique um tempo para deixar o ambiente confortável, silencioso e escuro, favorecendo a produção de melatonina;

4. Uma dieta rica em triptofano: banana e aveia podem ser suas melhores aliadas;

5. Não esqueça de manter uma rotina com atividades físicas, que ajudam a equilibrar os hormônios e aumentar a energia diária.

6. Evite ingerir cafeína em horários próximos ao fim do dia, além de optar por refeições mais leves antes de dormir.

“Dormir bem é tão importante quanto se alimentar corretamente e treinar. O descanso noturno é o momento em que o corpo se recupera, regula hormônios e otimiza o metabolismo. Sem isso, qualquer processo de emagrecimento fica comprometido”, finaliza Carolina.

