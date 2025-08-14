5 prompts do ChatGPT para ajudar nos estudos para o CNU 2025

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Veja como a inteligência artificial pode ser uma ferramenta estratégica para quem se prepara para o Concurso Nacional Unificado. Saiba as dicas

O Concurso Público Nacional Unificado (CNU), que segue o modelo do ENEM, está em sua segunda edição e promete uma disputa acirrada.

Com provas marcadas para 5 de outubro (objetiva) e 7 de dezembro de 2025 (discursiva), o certame oferece 3.652 vagas para 32 órgãos federais e atraiu mais de 760 mil candidatos.

A alta concorrência exige uma preparação estratégica, e é aí que o ChatGPT pode se tornar um grande aliado. É importante lembrar que a Inteligência Artificial (IA) não substitui a orientação de professores e materiais especializados, mas serve como um complemento valioso para otimizar os estudos.

Com isso em mente, veja cinco prompts que você pode usar no ChatGPT para se preparar de forma mais eficiente para o CNU 2025.

1. Cronograma de estudos personalizado



Um bom planejamento é fundamental. Você pode pedir ao ChatGPT para montar um cronograma detalhado, com pausas e revisões, focado nas matérias mais importantes para o seu bloco temático.

Prompt:

"Quero organizar meus estudos para o CNU 2025. Monte um cronograma diário considerando [informe seu tempo disponível por dia], incluindo revisões, pausas estratégicas e priorizando as disciplinas de maior peso do meu bloco temático, conforme o edital da FGV."

Se você tiver mais dificuldade em alguma matéria, informe ao ChatGPT para que ele ajuste a carga horária de forma proporcional.

2. Resumo do conteúdo programático do edital



O edital do CNU é extenso. Para facilitar a revisão, o ChatGPT pode criar resumos e mapas mentais objetivos dos tópicos mais importantes.

Prompt:

"Resuma os principais tópicos de [nome da disciplina] conforme o conteúdo programático do CNU 2025, destacando os pontos essenciais para a prova da FGV e sugerindo exemplos práticos."

Esses resumos são ótimos para revisões rápidas, ajudando na retenção do conteúdo.

3. Questões comentadas no estilo FGV



Conhecer o estilo da banca é essencial. O ChatGPT pode gerar questões de múltipla escolha no formato da FGV e, ainda, explicar o gabarito de forma didática.

Prompt:

"Elabore 5 questões de múltipla escolha do CNU 2025 de [disciplina], seguindo o estilo da banca FGV, e explique o gabarito de forma didática."

Dessa forma, você não só treina o conteúdo, mas também aprende a identificar armadilhas comuns nas alternativas.

4. Simulação de prova discursiva



A prova discursiva exige clareza e boa argumentação. O ChatGPT pode ajudar tanto na estruturação da redação quanto na correção de um texto que você já tenha escrito.

Prompt:

"Me ajude a estruturar uma redação dissertativa-argumentativa com tema atual, no estilo da prova discursiva do CNU 2025. Depois que eu escrever, corrija apontando erros de coesão, gramática e argumentação, e sugira melhorias."

Além de treinar a escrita, peça para o ChatGPT indicar fontes confiáveis para embasar sua argumentação.

5. Treino de interpretação e gestão de tempo



A FGV costuma ter textos densos. O ChatGPT pode auxiliar no desenvolvimento de técnicas de interpretação e na gestão do tempo de prova.

Prompt:

"Me ensine técnicas para interpretar textos complexos e responder questões objetivas no estilo FGV, criando um treino cronometrado de 10 questões do CNU 2025 com explicações ao final."

O treino cronometrado é fundamental para que você não perca muito tempo em questões difíceis.