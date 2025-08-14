3 prompts do ChatGPT para montar um cronograma de estudos para concurso
Use o ChatGPT a seu favor e crie um plano de estudos para concursos, com prompts que cobrem desde a divisão de matérias até a rotina de revisões
Clique aqui e escute a matéria
A inteligência artificial se tornou uma poderosa aliada para quem está se preparando para concursos públicos. Ferramentas como o ChatGPT podem otimizar o tempo e ajudar a organizar a rotina de estudos de forma eficiente.
No entanto, é crucial lembrar que a IA é uma ferramenta de apoio, e não substitui a orientação de professores e especialistas na área. A personalização e a experiência de um profissional são insubstituíveis para um plano de estudos realmente completo.
Pensando nisso, conheça três prompts que você pode usar no ChatGPT para criar um cronograma de estudos robusto e personalizado.
1. Para um plano de estudos abrangente
Se você precisa de um cronograma completo, com horários definidos e distribuição de matérias, este prompt é ideal. Ele solicita um plano detalhado, considerando a carga horária diária e a divisão das disciplinas.
Prompt:
"Quero criar um cronograma de estudos para o concurso [nome do concurso e banca]. Tenho [número] horas por dia para estudar durante a semana e [número] horas aos fins de semana. O edital inclui as seguintes matérias: [liste todas as matérias]. Crie um cronograma semanal detalhado, incluindo horários de estudo, pausas e distribuição de matérias, focando nas que têm maior peso."
2. Para otimizar a revisão
A revisão é fundamental para fixar o conteúdo. Com este prompt, você pode pedir ao ChatGPT para criar um ciclo de revisões, garantindo que você volte aos tópicos importantes no momento certo.
Prompt:
"Crie um plano de revisões para o concurso [nome do concurso]. O plano deve ser semanal e considerar o ciclo de revisões de 24h, 7 dias e 30 dias. As matérias a serem revisadas são [liste as matérias]. Inclua uma sugestão de como organizar as revisões de maneira eficiente, como resumos, flashcards ou resolução de questões."
3. Para focar na resolução de questões
A prática é tão importante quanto a teoria. Este prompt foca em um cronograma que prioriza a resolução de questões e a análise do desempenho, um pilar essencial para qualquer concurseiro.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Prompt:
"Desenvolva um cronograma semanal focado em resolução de questões para o concurso [nome do concurso]. As matérias são [liste as matérias]. Inclua metas diárias de questões a serem resolvidas, com um tempo específico para a correção e análise de erros. O cronograma deve alternar as disciplinas para evitar a monotonia."