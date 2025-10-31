A fase de se conhecer melhor, ou de "ficar sério", é cheia de expectativas e descobertas.

Viajar juntos pela primeira vez é um grande passo que exige o equilíbrio perfeito: o destino deve ser charmoso o suficiente para criar memórias, mas descontraído o bastante para evitar a pressão de uma viagem super-romântica.

4 ideias de destino para ir com quem você está conhecendo melhor

1. Paraty, Rio de Janeiro

Paraty é o destino ideal para o casal que valoriza arte, história e boa gastronomia, sem o frenesi das grandes capitais ou a obrigatoriedade de longas horas de praia. A cidade histórica tem um charme colonial único, com suas ruas de pedra e casarões preservados, que convidam a caminhadas tranquilas de mãos dadas. Durante o dia, vocês podem explorar as ilhas e praias da Baía de Paraty de barco ou lancha. À noite, os restaurantes aconchegantes proporciona conversas longas e ótimos momentos de intimidade.

2. Serra Gaúcha (Gramado e Canela), Rio Grande do Sul

Embora seja um destino tradicionalmente romântico, a Serra Gaúcha funciona perfeitamente para casais na fase de "ficando sério" devido à variedade de atividades. O clima frio oferece o pretexto perfeito para se aconchegar, mas a região oferece muito mais do que apenas fondue. Vocês podem desfrutar de aventuras leves, como visitar a Cascata do Caracol em Canela, explorar as fábricas de chocolate em Gramado ou fazer a Rota Romântica.

3. Chapada Diamantina, Bahia

Para o casal que compartilha o gosto por natureza e aventura, a Chapada Diamantina é a escolha ideal. O destino equilibra a beleza das paisagens com o esforço físico das trilhas, promovendo a união através de experiências compartilhadas. Visitar a Cachoeira da Fumaça ou nadar no Poço Azul são atividades que rendem ótimas fotos e testam o companheirismo. A cidade base, Lençóis, é acolhedora e tem um charme rústico, com pousadas simples e restaurantes.

4. Búzios, Rio de Janeiro

Búzios é uma ótima opção para quem procura um destino de praia que não seja isolado demais. A cidade, que já foi um vilarejo de pescadores, combina 23 praias distintas com uma vida noturna sofisticada e descontraída na famosa Rua das Pedras. A possibilidade de transitar entre praias movimentadas e enseadas reservadas, e entre o jantar elegante e o pub descontraído, evita que a viagem se torne monótona ou excessivamente intensa logo de cara.