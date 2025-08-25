fechar
Verão: esse lugar fica menos de 2h do Recife para curtir os dias de sol

Lup Beach Club é a opção ideal para os dias mais ensolarados e para quem quer aproveitar o máximo do lazer, estrutura e boa gastronomia

Por Samantha Oliveira Publicado em 25/08/2025 às 19:37 | Atualizado em 25/08/2025 às 19:45
Imagem para representar o conceito de maré
Imagem para representar o conceito de maré - iStock

Os dias de sol e calor podem ganhar um novo cenário que fica a menos de 2h da capital pernambucana. Trata-se do Lup Beach Club, empreendimento ideal para quem quer curtir com a família, amigos, ou apenas sair da rotina em dias ensolarados.

Localizado na Praia A-ver-O-Mar, na Barra de Sirinhaém, o espaço beira-mar oferece o sistema day use com equipamentos completos para um dia de curtição: piscina, bar, restaurante, deck, lounges e áreas VIPs, em um padrão de excelência que torna a experiência ainda melhor.

A novidade é a mudança no cardápio do Lup que, antecipando a chegada da estação mais quente do ano, oferece novos pratos assinados pelo chef Luis Marcolino. A ideia é unir combinações leves e frescas, que traduzam o clima da estação com a experiência pé na areia.

Gastronomia e bem estar

Disponível a partir do dia 1 de setembro, o novo cardápio do Lup Beach Club conta com opções de entradas, principais e sobremesas.

Para abrir os caminhos, caldinhos de peixe, feijão, camarão e caldeirada dão o tom pernambucano ao paladar dos visitantes. Além disso, como entradas, que podem ser compartilhadas, o menu oferece porções de mini-pastéis, bolinho de bacalhau, ceviche, filé de agulhinha, camarão ao alho e óleo e o tradicional filé com fritas.

Bieco Garcia/Divulgação
Entradinhas do Lup Beach Club são experiência gastrô à parte - Bieco Garcia/Divulgação

Entre as novidades nas entradinhas, estão a Rota dos Corais, um filé de robalo com batata bolinha ao murro, tomate cereja, rabanete, azeite de oliva e um mix de ervas frescas; e o Carpaccio de Polvo cozido, com azeite extra virgem, limão siciliano, sal e pimenta-do-reino.

Na sequência, os principais também merecem destaque, com opções individuais e para compartilhar. O Douro Mar é um prato individual de linguine com filé de camarão, lula em anéis, polvo fatiado, puxados na manteiga com alho, alecrim, vinho e queijo parmesão, para quem não abre mão de frutos do mar à beira da praia.

Em uma pegada mais regional, a Moqueca de Peixe é um clássico para compartilhar, servida com de filé de peixe ao molho de coco e azeite de dendê, e acompanha arroz branco, farofa e pirão.

Experiência Lup

Divulgação/Lup Beach Club
Um gazebo, 2 day use, R$ 400 reais em consumo e uma espumante são os prêmios na Lup Beach Club - Divulgação/Lup Beach Club

Ainda para agradar o paladar, o Lup Beach Club disponibiliza de opções kids no cardápio, sobremesas e pratos vegetarianos.

Outra vantagem de aproveitar o day use é com a estrutura para esportes náuticos e de areia. Por fim, a localização também permite um passeio de lancha para conhecer a Ilha de Santo Aleixo ou a Praia dos Carneiros.

O Lup Beach Club fica a 75 km de distância do Recife, entre as praias de A-ver-O-Mar e a famosa Carneiros.

