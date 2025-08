Paisagem de cartão postal: 5 cidades do Nordeste com falésias de tirar o fôlego

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Paisagens dignas de cartão postal!

O litoral nordestino é famoso por suas praias de areias brancas, mas também esconde um espetáculo geológico de tirar o fôlego: as imponentes falésias.

Com seus paredões e formações rochosas esculpidas pelo vento e pelo mar, esses destinos oferecem uma experiência de viagem inesquecível.

Conheça a grandiosidade desse fenômeno da natureza em cinco cidades da região Nordeste!

5 cidades do Nordeste com falésias de tirar o fôlego

1. Tibau do Sul (Rio Grande do Norte)

Famosa por abrigar a Praia da Pipa, Tibau do Sul encanta com suas falésias. A Praia do Amor é um destaque, com falésias que formam um coração na paisagem. A região é perfeita para apreciar o pôr do sol e observar os golfinhos.

2. Prado (Bahia)

No sul da Bahia, Prado é um destino tranquilo com praias quase desertas e falésias que se estendem por quilômetros.

A Praia do Moreira e a Praia do Cumuruxatiba são exemplos de cenários onde a natureza mostra sua força e beleza.

3. Cabo de Santo Agostinho (Pernambuco)

Próximo à capital, Cabo de Santo Agostinho abriga a famosa Praia de Calhetas, uma pequena enseada com falésias que a protegem do vento, criando um clima de intimidade. O mirante oferece uma vista deslumbrante da costa.

4. Icapuí (Ceará)

No litoral leste do Ceará, Icapuí é conhecida por suas praias rústicas e falésias multicoloridas. As praias locais se destacam com suas dunas e paredões de areia colorida, oferecendo um cenário pitoresco e ideal para longas caminhadas.

5. Conde (Paraíba)

Próximo a João Pessoa, Conde abriga algumas das mais belas praias da Paraíba, como Tambaba e Praia do Coqueirinho. As falésias que as emolduram criam uma paisagem impressionante, com mirantes naturais que proporcionam vistas panorâmicas do litoral.