Spotify Wrapped: Bad Bunny e Henrique & Juliano estão entre os mais ouvidos de 2025; veja ranking
Rankings nacionais e internacionais dos mais ouvidos também contam com grandes nomes, como Lady Gaga, Taylor Swift, HUNTR/X e Ana Castela.
O aguardado "Spotify Wrapped" está no ar!
Divulgada anualmente no início de dezembro, a tradicional retrospectiva da plataforma de streaming musical revela os artistas, músicas e álbuns mais ouvidos de cada usuário, além de estatísticas sobre os hábitos musicais dos ouvintes.
E é junto com o Wrapped individual que o Spotify divulga os rankings gerais de mais ouvidos da plataforma.
Superando Taylor Swift, o cantor porto-riquenho Bad Bunny foi o artista mais reproduzido em 2025, com 19,8 milhões de streams. No Brasil, a dupla sertaneja Henrique & Juliano figurou no topo das paradas. Confira os principais rankings de 2025!
Spotify Wrapped: Músicas mais escutadas de 2025
Top 10 Mundial
1. "Die With A Smile" - Lady Gaga e Bruno Mars
2. "Birds of a Feather" - Billie Eilish
3. "APT." - ROSÉ e Bruno Mars
4. "Ordinary" - Alex Warren
5. "DtMF" - Bad Bunny
6. "Back to friends" - Sombr
7. "Golden" - Huntr/X, trilha sonora do filme "Guerreiras do K-Pop", da Netflix
8. "Luther" - Kendrick Lamar e SZA
9. "That's So True" - Gracie Abrams
10. "Wildflower" - Billie Eilish
Curiosidade: 2025 foi considerado por muitos um ano fraco em relação a hits musicais e o ranking parece reforçar essa impressão. Das 10 mais ouvidas, apenas três foram lançadas este ano ("DtMF", "Ordinary" e "Golden").
Top 10 Brasil
1. "Tubarões - Ao Vivo" - Diego & Victor Hugo
2. "P do Pecado - Ao Vivo" - Grupo Menos É Mais, Simone Mendes
3. "Coração Partido (Corazón Partío) - Ao Vivo" - Grupo Menos É Mais
4. "Apaga Apaga Apaga - Ao Vivo" - Danilo e Davi
5. "Última Saudade - Ao Vivo" - Henrique & Juliano
6. "Fui Mlk" - Nilo, Mc Paiva ZS, DJ Di Marques, Tropa da W&S
7. "Famosinha" - Dj Caio Vieira, MC Meno K, Mc Rodrigo do CN
8. "Cópia Proibida" - Léo Foguete
9. "Oh Garota Eu Quero Você Só Pra Mim"- Oruam, Zé Felipe, MC Tuto, Dj Lc da Roça, Mc Rodrigo do CN
10. "Ilusão De Ótica - Ao Vivo" - Matheus & Kauan, Ana Castela
Curiosidade: O sertanejo reafirma sua dominância na plataforma, com cinco das dez músicas mais ouvidas.
Spotify Wrapped: Artistas mais escutados de 2025
Top 10 Mundial
1. Bad Bunny (Porto Rico)
2. Taylor Swift (EUA)
3. The Weeknd (Canadá)
4. Drake (Canadá)
5. Billie Eilish (EUA)
6. Kendrick Lamar (EUA)
7. Bruno Mars (EUA)
8. Ariana Grande (EUA)
9. Arijit Singh (Índia)
10. Fuerza Regida (EUA)
Curiosidade: Este é a quarta vez que Bad Bunny conquista o título de artista mais ouvido. O mesmo ocorreu em 2020, 2021 e 2022.
Top 10 Brasil
1. Henrique & Juliano
2. Grupo Menos É Mais
3. MC Ryan SP
4. Jorge & Mateus
5. Mc IG
6. Zé Neto & Cristiano
7. Matheus & Kauan
8. MC Tuto
9. Natanzinho Lima
10. Filipe Ret
Curiosidade: A dupla nativa do Tocantis repete o primeiro lugar de 2024. Os MCs Ryan SP e IG também figuraram no Top 5 ano passado.
Spotify Wrapped: Álbuns mais escutados de 2025
1. "DeBÍ TiRAR MáS FOToS" - Bad Bunny
2. "KPop Demon Hunters" - HUNTR/X e Saja Boys, trilha sonora do filme "Guerreiras do K-Pop"
3. "HIT ME HARD AND SOFT" - Billie Eilish
4. "SOS Deluxe: Lana" - SZA
5. "Short n' Sweet" - Sabrina Carpenter
6. "MAYHEM" - Lady Gaga
7. "You'll Be Alright, Kid" - Alex Warren
8. "I'm the problem" - Morgan Wallen
9. "GNX" - Kendrick Lamar
10. "Un Verano Sin Ti" - Bad Bunny
Curiosidade: Lançado em 2022, "Un verano sin ti", de Bad Bunny, já foi o álbum mais ouvido do mundo em 2022 e 2023.
Top 10 Brasil
1. "Manifesto Musical 2" - Henrique & Juliano
2. "Churrasquinho 3" - Grupo Menos É Mais
3. "O Céu Explica Tudo" - Henrique & Juliano
4. "Obrigado Deus" - Léo Foguete
5. "To Be" - Henrique & Juliano
6. "333" - Matuê
7. "Nada Como um Dia Após o Outro Dia, Vol. 1 & 2" - Racionais MC's
8. "MAYHEM" - Lady Gaga
9. "Transcende" - Lauana Prado
10. "A Nata de Tudo - A Ovelha Negra" - Mc Negão Original
Curiosidade: Henrique & Juliano também estiveram no topo da lista nacional ano passado com o álbum ao vivo "To Be".
Spotify Wrapped: 10 Podcasts mais ouvidos no Brasil
1. Café Com Deus Pai | Podcast oficial
2. Inteligência Ltda
3. Jota Jota Podcast
4. Podpah
5. Não Inviabilize
6. Psicologia na Prática
7. Café da Manhã
8. Flow Podcast
9. Mano a Mano
10. O Assunto