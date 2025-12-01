Giulia Be expõe que recusou encontro com Bad Bunny e explica motivo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Giulia Be chamou a atenção do público ao ter o revelado que já dispensou o cantor porto-riquenho Bad Bunny, na época em que não estava vivendo um relacionamento com o americano Conor Kennedy, sobrinho-neto do ex-presidente dos Estados Unidos, John F. Kennedy (1917-1963).

Durante participação no programa Sabadou com Virginia, do SBT, exibido neste último sábado (29), a cantora admitiu ter dado um fora no artista. Segundo ela, o encontro aconteceu durante o Grammy Latino.

“A gente se conheceu no Grammy Latino. Ele é um cantor. Não o cantor Latino, mas ele é um cantor latino”, brincou Giulia, antes de revelar que, na época, apesar de não estar oficialmente em um relacionamento, já tinha sentimentos por outra pessoa. “Eu não estava namorando ainda, mas já estava apaixonada”, explicou ela.

No estúdio, as pessoas presentes começaram as tentativas de adivinhar o nome do cantor. Maluma e Enrique Iglesias foram citados, até que Virginia Fonseca arriscou: “É Bad Bunny!”. Em seguida, a apresentadora reagiu surpresa: “Você deu um fora no Bad Bunny?”, perguntou.

Lucas Guedez ainda brincou: “Você tá ficando louca?”, disparou. “Eu falei. É leonina, pô. Se acha”, acrescentou Virginia. Giulia Be, por sua vez, garantiu que o encontro não gerou qualquer desconforto. “A gente ficou super amigos, não deu nenhum B.O”, pontuou.

