Donald Trump e Lula estarão na lista de convidados do casamento de Giulia Be e Conor Kennedy

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

O casamento de Giulia Be e Conor Kennedy promete reunir nomes de peso na lista de convidados. Entre eles, estão o presidente dos Estados Unidos Donald Trump e o presidente brasileiro Lula.

A revelação veio após Giulia comentar que o pai do noivo também participa da seleção de nomes, o que explica a presença de Trump. Com bom humor, a cantora acrescentou: “Se tem Trump, vai ter Lula também”, disse ela em entrevista ao portal Splash, durante o The Town em São Paulo.

O casal tem histórico de proximidade com o petista. Em 2022, durante a campanha presidencial, Giulia e Conor se encontraram com Lula, e a artista chegou a ler uma mensagem de apoio escrita pelo noivo ao então candidato.

Apesar da expectativa em torno da cerimônia, a data precisou ser alterada. O casamento, antes marcado para novembro de 2025, foi adiado para junho do próximo ano. O motivo é o novo álbum de Giulia, que está em fase final de produção. Só na última semana, ela gravou 20 clipes e garantiu que esse é o maior projeto de sua carreira, feito em três idiomas para mostrar todas as suas vertentes artísticas.

Além da mudança de data, Giulia revelou que está cortando nomes da lista de convidados. Inicialmente, eram mais de mil pessoas, mas a cantora explicou que quer uma celebração mais íntima, que represente melhor o casal.

O post Donald Trump e Lula estarão na lista de convidados do casamento de Giulia Be e Conor Kennedy foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.