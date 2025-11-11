fechar
Giulia Be revela sobre planos de pausar carreira após se casar com Conor Kennedy

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 11/11/2025 às 8:06
Giulia Be não esconde para ninguém do quanto está extremamente apaixonada pelo noivo, Connor Kennedy, sobrinho-neto do ex-presidente dos Estados Unidos, John F. Kennedy (1917-1963).

Em entrevista ao portal Gshow, a cantora relembrou o início do relacionamento com o empresário e ativista, que o conheceu quando ainda morava no Brasil, e funcionou inicialmente à distância.

“Quando conheci o Conor ainda morava no Brasil. Então, começamos a nos falar por mensagens. Brinco que era como se estivéssemos trocando cartas, porque mandávamos textos e mais textos um para o outro”, disse Giulia Be. “Me apaixonar foi uma consequência natural, porque Conor fisgou o meu coração, não por um gesto grandioso, mas pela nossa troca e como nos entendemos”, declarou ela.

Apesar das expectativas altíssimas para o casório, Giulia Be assegurou que não pretende colocar sua carreira musical para segundo plano, pelo contrário. “Não mudo o foco (risos)! Já estou conciliando os preparativos do casamento com a minha carreira profissional. Claro que o dia a dia vai mudar um pouco, principalmente, porque moramos juntos em Los Angeles. Mas vou seguir me dedicando à música, porque ela foi o meu primeiro amor”, afirmou.

