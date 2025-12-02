Quanto Mariah Carey ganha todo Natal com a música "All I Want For Christmas Is You"?
Saiba quanto fatura (e já faturou até agora) a cantora que sempre "descongela" durante uma das épocas mais aguardadas do ano, o Natal!
Clique aqui e escute a matéria
Todo ano é igual. O verdadeiro sinal do Natal começa a chegar.
Não estamos falando do Peru, nem do amigo secreto e muito menos do décimo terceiro. A pista de que o Natal está batendo na porta é quando a Mariah Carey começa a "descongelar".
A internet já transformou isso em tradição oficial, e ela mesma entrou na onda gravando vídeo saindo de um bloco de gelo, como uma entidade convocada pelo calendário com a música "All I Want For Christmas Is You".
E o mais louco é que não tem como escapar. Você pode estar no mercado, no ônibus, lavando louça, vivendo sua vida normalmente. De repente, do nada, começa aquele "I don't want a lot for Christmas" e pronto, você já perdeu.
Mas você já se perguntou quanto ganha a cantora de All I Want For Christmas Is You?
Mariah pode faturar entre R$ 14 e R$ 21 milhões de reais por ano, só com essa música! O montante inclui streamings digitais, tour, rádio e TV.
Fazendo as contas da bolada desde 1994, o valor pode passar dos R$ 540 milhões. As informações são do portal Terra.