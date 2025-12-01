MC Poze esclarece boatos após seguir Ivete Sangalo no Instagram

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Funkeiro comenta a repercussão nas redes e explica o motivo do follow na cantora, logo após término do casamento da artista com Daniel Cudy

MC Poze resolveu comentar a movimentação que tomou conta das redes sociais depois que começou a seguir a cantora Ivete Sangalo no Instagram.

O gesto simples virou assunto imediato e alimentou teorias sobre um possível interesse do funkeiro na cantora, o que rapidamente se espalhou entre os fãs.

Com a repercussão, ele decidiu se posicionar.

Poze negou qualquer intenção romântica e explicou que o follow surgiu apenas por admiração pelo trabalho de Ivete.

Mesmo com a resposta curta, o burburinho manteve seu nome entre os mais comentados do dia.

