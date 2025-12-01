fechar
Virginia Fonseca relembra quando percebeu que estava apaixonada por Vini Jr.

Influenciadora conta que tudo começou de forma despretensiosa, entre mensagens, viagens rápidas e um encontro que mudou o rumo da relação

Por Bianca Tavares Publicado em 01/12/2025 às 7:35
Imagem de Virginia Fonseca e Vini Jr.
Imagem de Virginia Fonseca e Vini Jr. - Reprodução/Instagram

A história entre Virginia Fonseca e Vini Jr. ganhou mais um capítulo. Durante o Sabadou, programa que ela comanda no SBT, a influenciadora abriu o jogo sobre o início do romance com o craque do Real Madrid. Embora já tenham completado um mês de namoro assumido, ela destacou que o sentimento foi surgindo aos poucos, entre conversas longas e deslocamentos entre Brasil e Espanha.

Segundo Virginia, a primeira impressão veio no encontro presencial durante o aniversário do jogador, em julho, pouco depois do fim do casamento com Zé Felipe.

“Quando vi ele pessoalmente pela primeira vez, eu achei ele muito gente boa. A gente continuou conversando. Ficamos conversando pelo WhatsApp por um mês e aí fui lá ver ele [na Espanha]", contou.

A relação ficou apenas na troca de mensagens nesse período inicial. Ela explicou que só quando decidiu viajar até Madri é que percebeu que algo diferente estava acontecendo. “Nisso que fui lá ver ele, a gente ficou e acredito que foi aí que apaixonei. Gostei de ficar com ele”, disse, rindo ao lembrar do momento.

O começo do namoro foi marcado por uma rotina de ponte aérea internacional. Depois do primeiro encontro mais próximo, os dois passaram a alternar estadas entre São Paulo e a capital espanhola. “Ficamos no bate e volta, São Paulo e Madri, pra lá e pra cá”, afirmou.

