Virginia Fonseca relembra quando percebeu que estava apaixonada por Vini Jr.

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Influenciadora conta que tudo começou de forma despretensiosa, entre mensagens, viagens rápidas e um encontro que mudou o rumo da relação

Clique aqui e escute a matéria

A história entre Virginia Fonseca e Vini Jr. ganhou mais um capítulo. Durante o Sabadou, programa que ela comanda no SBT, a influenciadora abriu o jogo sobre o início do romance com o craque do Real Madrid. Embora já tenham completado um mês de namoro assumido, ela destacou que o sentimento foi surgindo aos poucos, entre conversas longas e deslocamentos entre Brasil e Espanha.

Segundo Virginia, a primeira impressão veio no encontro presencial durante o aniversário do jogador, em julho, pouco depois do fim do casamento com Zé Felipe.

Vini Jr. manda surpresa para Virginia para comemorar um mês de namoro: ‘Mimada’ Leia Também

“Quando vi ele pessoalmente pela primeira vez, eu achei ele muito gente boa. A gente continuou conversando. Ficamos conversando pelo WhatsApp por um mês e aí fui lá ver ele [na Espanha]", contou.

A relação ficou apenas na troca de mensagens nesse período inicial. Ela explicou que só quando decidiu viajar até Madri é que percebeu que algo diferente estava acontecendo. “Nisso que fui lá ver ele, a gente ficou e acredito que foi aí que apaixonei. Gostei de ficar com ele”, disse, rindo ao lembrar do momento.

O começo do namoro foi marcado por uma rotina de ponte aérea internacional. Depois do primeiro encontro mais próximo, os dois passaram a alternar estadas entre São Paulo e a capital espanhola. “Ficamos no bate e volta, São Paulo e Madri, pra lá e pra cá”, afirmou.