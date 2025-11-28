fechar
Vini Jr. manda surpresa para Virginia para comemorar um mês de namoro: ‘Mimada’

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 28/11/2025 às 14:39
A manhã desta sexta-feira foi marcada por romantismo para Virginia Fonseca, de 26 anos. A influenciadora contou nas redes sociais que foi surpreendida pelo namorado, Vini Jr., de 25, com uma cesta de café da manhã e um volumoso buquê de rosas vermelhas. Tudo chegou acompanhado de um cartão enviado pelo jogador, que fez questão de registrar o primeiro mês de relacionamento.

Ao publicar as imagens, Virginia celebrou o carinho recebido e declarou: “Hoje acordei sendo mimada pelo meu amor!!! 1° mês de muitos que virão, se Deus quiser! Te amoo”. Já na mensagem escrita por Vini Jr., o atleta afirmou: “Vi, é o primeiro de muitos pela frente! Espero que esteja sendo feliz… Te amo e saudades”.

As fotos mostram a influenciadora sorrindo ao lado do buquê, posando até mesmo com o caçula José Leonardo, de 1 ano. Mãe também de Maria Alice e Maria Flor, ela mantém boa convivência com o ex-marido, o cantor Zé Felipe.

Nos comentários, o jogador reforçou o romance com “Te amo e que seja o primeiro de muitos”, enquanto fãs enviaram mensagens de apoio e celebraram a felicidade do casal.

