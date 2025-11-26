fechar
Zé Felipe e Ana Castela aparecem para gravação de DVD em Santa Catarina

Os cantores surgiram em Balneário Camboriú para uma participação especial da gravação de um novo DVD; momento contou com declarações e cantoria dupla

Por Bianca Tavares Publicado em 26/11/2025 às 10:58
Imagem de Ana Castela e Zé Felipe
Imagem de Ana Castela e Zé Felipe - Reprodução/Instagram

Na última terça-feira (25), Ana Castela e Zé Felipe apareceram em Santa Catarina para a gravação do DVD do projeto "Agroplay Verão".

Realizado em Balneário Camboriú, o evento contou ainda com performances do casal, incluindo o feat mais recente "Sua Boca Mente" e a música "Só Quero Você".

Além disso, os cantores também aproveitaram o momento para recepcionar os fãs e compartilharam registros ao lado dos seguidores.

