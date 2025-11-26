Virginia Fonseca se pronuncia pela primeira vez sobre troca de professores de samba: "Referência"
Influenciadora e apresentadora teve sua primeira aula com o novo professor de samba, Carlinhos Salgueiro, após troca de Luciene Santinha
Depois de anunciar a troca de professor de samba, Virginia Fonseca se pronunciou pela primeira vez sobre a mudança.
A rainha de bateria da Grande Rio, antes orientada por Luciene Santinha, agora receberá apoio do diretor artístico do Salgueiro, Carlinhos Salgueiro.
A notícia da troca rapidamente alavancou uma discussão na internet, o que levou a apresentadora do SBT a receber diversas perguntas sobre o assunto. Apesar de não entrar em detalhes, para o portal LeoDias a influenciadora afirmou que Santinha sempre será sua referência.
A Grande Rio também realizou um novo pronunciamento, no qual declarou que a troca já estava prevista:
"Desde que se aceitou o convite para ser Rainha de Bateria da Grande Rio, Virginia sabia que passaria por um processo, e isso sempre orientada pela escola".
"A primeira etapa foi com a Santinha, que pra sempre será sua referência. Agora, começa o processo de evolução e movimentos, e tinha de ser com ele, Carlinhos Salgueiro", finalizou a escola de samba.
Já em entrevista para o jornalista Lucas Pasin, do Metrópoles, Carlinhos revelou mais detalhes sobre a negociação:
"A Virginia chegou até mim por conta do público. Eles pediam muito. Me marcaram em tudo relacionado a ela. Até que um dia a produção dela e a escola entraram em contato comigo. Fui chamado inicialmente para prepará-la para o mini desfile. Sou um profissional do samba e vivo disso. Acredito que se tudo der certo, vou continuar dando aulas a ela. Estou muito feliz em ter sido escolhido para essa missão", contou.
Sobre as dificuldades da influenciadora, o professor afirma:
"Acho que a maior dificuldade dela é ser de um outro mundo. É a coisa mais diferente que ela já fez na vida. Dá aquele susto, sabe? É aquela coisa. Pode ser linda e famosa, mas o samba precisa te escolher. Meu maior conselho pra ela foi ter determinação, dedicação e entrar de cabeça, deixando a emoção levar. A emoção, quando vem, faz o samba te escolher. Se ela for determinada e se dedicar, vai entregar um trabalho lindo".
